Chubut no descarta descontar las deudas de viviendas a los empleados públicos

El coordinador de Infraestructura de Chubut, Fernando Álvarez de Celis, reveló que no descartan descontar las cuotas de viviendas adeudadas directamente desde los sueldos de los trabajadores del sector público, aunque están evaluando todas las posibilidades.

El funcionario, que había revelado a la prensa que el 60 por ciento de los adjudicatarios no paga la cuota de sus viviendas, fue consultado por El Diario Web sobre la modalidad por la cual el gobierno intentará corregir esa desproporción.

«En algunos casos, los contratos contemplan la mora. En algunos contratos hechos durante los últimos años, si la gente debe más de 5 cuotas se pasa a un sistema UBI de redeterminación, con lo cual la cuota se va actualizando permanentemente. Nosotros queremos llegar a una instancia previa, que es que los que tengan que pagar, comprendan. Que paguen y que se pongan al día. Esa sería la primera medida«, explicó.

En un paso posterior, para el coordinador, «la segunda medida sería que se pueda financiar directamente desde la cuota salarial. A muchos empleados públicos se les descuenta cuando van a cobrar. Entonces ahí la morosidad bajaría fuertemente. Hay varios mecanismos para aplicar. Por ahora, estamos estudiándolos a todos, pero queremos que la sociedad entienda que es imposible un sistema sustentable de vivienda si no se paga la cuota como corresponde».

Álvarez de Celis, que fue secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública del Ministerio del Interior hasta 2019, aseguró que el dato de la alta morosidad no es nuevo.

«Es un porcentaje actual, pero que refleja datos de hace muchos años también. Cuando fui funcionario nacional, hace 5 años, teníamos ese mismo dato y obviamente no cambió, de hecho creo que disminuyó un poquito la morosidad, estaba un poquito más alta inclusive hace unos años. Eso lo que muestra es que cuando el Estado no cobra, cuando el gobierno provincial no hace lo que tiene que hacer, la gente más allá de si tiene una posibilidad de pagar, no la paga«, afirmó.

«El Estado aparece como Papá Noel»

El coordinador provincial fue categórico al analizar el modo de gestionar la situación habitacional durante la gestión anterior: «Entendamos que en el año 2022 el gobierno provincial hizo un decreto que congelaba las cuotas y las dejaba en 40 mil pesos. Muchos adjudicatarios son empleados públicos a los que les aumentó el sueldo, con lo cual ahí hay por lo menos alguna incongruencia. Nosotros creemos que no pasa solamente porque la gente no tiene capacidad de pago, sino básicamente por la cultura que se crea en el Instituto Provincial de la Vivienda, donde el Estado aparece como padrino, como Papá Noel y regala las casas. La vivienda tiene que ser parte de un esfuerzo social para que la gente tenga y mucho del repago tiene que ser para generar nuevas viviendas».

«El dato, de todas maneras, es viejo. A mí me sorprende que se sorprendan ahora de que lo digamos. Nosotros vamos a poner todos los datos arriba de la mesa para entender la situación y para que la gente comprenda que el que tiene posibilidad de pagar lo debe pagar», expresó.