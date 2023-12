Tras la reunión con Milei, Figueroa se expresó en contra del Impuesto a las Ganancias

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, participó esta tarde de la primera reunión de todos los gobernadores provinciales con el presidente Javier Milei. “Fue una reunión muy positiva, donde el presidente expuso su punto de vista de cómo viene la economía y después los gobernadores pudimos exponer cómo impacta la macroeconomía en cada una de las provincias”, contó el gobernador durante una entrevista.

En este contexto, el mandatario informó que Milei “puso a disposición un equipo de colaboradores para poder determinar o ayudar en algunas temáticas específicas, como el endeudamiento en dólares, que tenemos todas las provincias argentinas”.

Figueroa destacó que “Vaca Muerta y los neuquinos le aportamos mucho a la patria y podemos aportarle mucho más, porque somos una de las posibles usinas del mundo”, pero “necesitamos acompañamiento, inversiones e inversión en sustentabilidad social también, porque no hay proyecto económico que sea rentable y que prospere si no tiene sustentabilidad social”.

El gobernador explicó que no es partidario del impuesto a las Ganancias, recordó que votó a favor de su eliminación en el Congreso y recordó que durante la misma “habíamos presentado un proyecto de ley para la coparticipación del impuesto al Cheque”. Esa coparticipación es la que reclaman los gobernadores para compensar los recursos que dejaron de percibir con la eliminación de Ganancias.

Explicó que, dado el nivel de ingresos, la marcha atrás con la eliminación del impuesto a la Ganancias (que benefició a la gran mayoría de los trabajadores) tendría “un impacto muy negativo” en Neuquén. “Además serían recursos que no circularían después en la provincia”, agregó.

Durante la entrevista señaló que en Neuquén “tenemos un fenómeno de migración interna en función de la expectativa que genera Vaca Muerta, en donde mucha población migra hacia nuestra provincia y nosotros necesitamos infraestructura y además seguimos con el mismo coeficiente de coparticipación”.

En cuanto a la obra pública, manifestó que hay obras en determinados lugares de las provincias y del interior que, “si no las realiza el Estado, no las hace nadie”. “No es que todas las obras son rentables desde lo económico y creo que es ahí donde el Estado debe estar presente, al menos con nuestra concepción”, indicó.