Taccetta: «La mayor parte de mi gabinete es gente que no ha participado en política»

Matías Taccetta, intendente electo de Esquel, habló en exclusiva con AzM Radio a horas de asumir el cargo y dio detalles de quiénes integrarán su equipo de trabajo y cómo estructurará el organigrama municipal.

«Estoy tranquilo y contento. Hay que empezar a demostrar todo lo que uno ha propuesto. Fueron muchos años de trabajo y nunca pensé que iba a llegar a ser intendente, pero ahora hay que trabajar por Esquel, por la cordillera y por Chubut. El gabinete hace tiempo está armado, en la mayoría de los casos son gente que no ha participado en política«, contó.

El intendente del Pro revivirá un área que tuvo su auge durante la gestión del peronista Rafael Williams: «Vuelve a crearse la Unidad Ejecutora de Proyectos, que para mí es por demás importante, porque necesitamos elaborar proyectos para poder conseguir el financiamiento. Hacemos hincapié en esta área que se vuelve a crear, porque había existido en la gestión de Williams. Gran parte de los proyectos que se financiaron surgieron de esa unidad».

Además, denunció la ausencia del gobierno provincial, representada por la falta de obras de vivienda. «Hay mucho por hacer en Esquel. La ciudad no fue mirada durante unos cuantos años por el Gobierno de la Provincia. No sé si fuimos castigados o no, pero no tuvimos obras de vivienda, con el gran problema que tenemos y lo que eso implica. Gran parte de los desocupados de la ciudad son del sector de la construcción», aseguró.

Reviví la entrevista acá: