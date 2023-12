Qué es la estanflación por qué es el peor escenario económico posible

El licenciado en economía Sergio Lorea explicó de qué se trata el escenario económico que anunció el presidente electo Javier Milei y dijo que es «el peor de los conceptos que nos puede tocar dentro de la economía tradicional».

«Estanflación es desaceleración de actividad económica; es decir: la producción de bienes y servicios es más chica; y el precio de esos bienes y servicios aumenta. Entonces estamos congeniando una caída de actividad, un estancamiento, recesión, y encima crecen los precios. Dentro de lo que es la economía tradicional, estanflación es el peor de los conceptos que nos puede tocar», explicó.

El economista explicó que «la inflación viene acelerando, y trae una inercia de 12 a 18 meses hacia atrás. Lo que yo emití hace 12 o 18 meses, recién lo veo impactado en la economía real ahora. Si nosotros a esa emisión le agregamos tasas de inflación muy altas con un tipo de interés muy alto, eso genera desequilibrios macroeconómicos«.

En diálogo con AzM Radio, Lorea consideró que no había manera de evitar un recorte en las cuentas públicas para estabilizar la economía. «El ajuste era necesario. Nos va a permitir sentar unas bases para el crecimiento. Después es fundamental que el Estado no gaste más de lo que recauda, porque sino se va a dar vuelta y va a fundir otra vez al Banco Central. Aunque lo que en definitiva quiere hacer Milei es ‘dinamitar’ el BCRA, no coincido con eso. Argentina tiene que tener su Banco Central como cualquier país del mundo«, dijo.