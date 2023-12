Provincia firmó convenios con Esquel por adoquines, seguridad vial y aportes

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, recibió al gobernador del Chubut, Ignacio Torres, en el Centro Cultural Melipal donde firmaron importantes convenios para el municipio local en los que se destacan obras y trabajos en conjunto para la seguridad vial, además de varios aportes que llegaron por parte del Instituto de Asistencia Social

Más cuadras adoquinadas

Dentro de los convenios entre la provincia y el municipio, junto con la Administración de Vialidad Provincial que preside Hernán Tórtola, se firmó un convenio para la realización de 35 cuadras de adoquines en Esquel. Taccetta remarcó que la ciudad, en los últimos años, fue la que menos material recibió para llevar a cabo este tipo de obras que mejoran la calidad de los vecinos de Esquel.

Con el correr de los días, llegarán desde la Planta de Adoquines y comenzarán a ser colocados en distintos puntos de la ciudad para achicar la cantidad de calles de ripio.

Seguridad Vial

Taccetta y Torres también firmaron este convenio que hace a la prevención de siniestros viales y resalta el trabajo en conjunto de los organismos municipales y provinciales en cuanto a controles de alcoholemia. La idea de estas nuevas tareas es garantizarle al ciudadano el ejercicio del derecho a la circulación, en condiciones que aseguren la integridad de las personas que transiten por la vía pública.

En ese marco, la provincia, por medio de la Policía del Chubut o de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) colaborará con tecnologías aplicadas a la detección de infracción, como las fotomultas u otro tipo que en el futuro se desarrollen. Esto se levará a cabo dentro del casco urbano, como en alrededores de la ciudad. Desde el gobierno provincial, enviarán al municipio parte de la recaudación generada por multas para invertirla en centros de monitoreo e infraestructura policial.

Aportes

Por otra parte, el Instituto de Asistencia Social que dirige Luis María Aguirre entregó varios aportes de tipo tecnológico y también económicos.

El municipio de Esquel recibió hoy un total de cinco notebooks; dos impresoras; un desfibrilador; una cámara fotográfica para el área de comunicación y la entrega de $3.900.000 (tres millones novecientos mil pesos) para la colonia de vacaciones que realiza la secretaría de Deportes.

Agradecimientos

En su discurso ante el público y otras autoridades, Taccetta aprovechó para agradecer a Torres por los aportes. «Cuando asumí, en este inicio de funciones. Mis palabras fueron de agradecimiento en tres sentidos: como ciudadano, por las ganas que puso de hacerse cargo de una provincia que no está bien y tiene la valentía para sacarla adelante; como militante, porque he formado parte de su equipo y sé del liderazgo que ha llevado en estos años para convencernos que era posible formar un equipo cada vez más grande para sacar adelante a la provincia; y como amigo, por el acompañamiento y cómo me ha formado para estar a cargo de una intendencia tan linda y tan importante como la de Esquel», sostuvo.

Asimismo, el intendente de Esquel se refirió a los años de trabajo que vienen en el futuro: «Este es el inicio de cuatro años por delante, tanto del municipio como de la provincia. Sabemos que no van a ser fáciles. Van a ser cuatro años de mucho trabajo en equipo y acompañamiento de la sociedad, para que comprenda que la situación no es fácil y no va a ser fácil solucionar todos los problemas».

Por último, Taccetta destacó la oportunidad de estar alineados políticamente con el gobierno provincial, ya que es algo que ha traído inconvenientes en el pasado a la hora de gestionar: «Agradezco la presencia del gobernador y todas las entregas que se hacen. No solamente las cuadras de adoquines que tanto necesitamos, porque éramos la ciudad con menos adoquines en los últimos años. He acompañado al ex intendente y sabíamos las complicaciones que nos generaba no estar alineados políticamente con el gobierno provincial. Padecimos durante muchos años no tener las obras necesarias para nuestra ciudad, que se traducen también en puestos de trabajo para nuestros vecinos», concluyó