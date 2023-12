La auditoría de Figueroa reveló que más de mil empleados públicos cobraban planes

La auditoría que está realizando el gobierno de Rolando Figueroa sobre la gestión de Omar Gutiérrez ya detectó que más de mil empleados públicos de la provincia de Neuquén cobraron planes sociales, según reveló una alta fuente del Ejecutivo.

El caso, además, tiene otro agravante: la mayoría de estas personas no desempeñaba ninguna función, es decir, eran “ñoquis”, designados en distintas dependencias del Estado neuquino, aunque el grueso de esos agentes estaba bajo el ala del Ministerio de Desarrollo Social.

La categoría, tanto la de empleado como la del plan social que percibían, es variable, por lo que todavía no está establecida la suma del dinero mal habido.

A su vez, se estima que podría haber más casos, que se develarán en la medida que siga avanzando una investigación en la que ya intervino la Fiscalía de Estado de la provincia.

Se trata de una maniobra escandalosa que superará, respecto al monto de la defraudación, a la estafa con planes sociales por la que hoy están imputados en la justicia el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler; Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales; Néstor Pablo Sanz, ex director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, que fue responsable de Gestión de Programas de la misma cartera.

Días atrás, LMN reveló que de la mencionada auditoría que inició el Ejecutivo que asumió el 10 de diciembre, junto con el cobro de planes y la detección de gente que no trabajaba, surgió también otra defraudación al Estado provincial, vinculada con gastos en celulares liberados y el alquiler de camionetas de alta gama sin destino específico.

“Nos mintieron en la transición”, confió un funcionario del actual gobierno provincial, quien señaló que tardarán al menos una semana más en terminar de desentrañar la cantidad de empleados públicos (algunos designados en dos cargos a la vez) que no cumplían ninguna tarea específica.

Se indicó que en estos casos, como también respecto a las otras irregularidades detectadas, ya se iniciaron los sumarios correspondientes, y que los resultados de la auditoría se darán a conocer de manera oficial una vez que esta finalice.

Fuente: LM Neuquén.