Irá a juicio oral y público por haberse resistido a un allanamiento

Un hombre de Trelew con numerosos antecedentes en delitos contra la propiedad, ahora con domicilio en Rawson, será sometido a juicio rápido por resistirse a que la Policía le allanara la casa en búsqueda de pruebas, al existir sospecha de haber cometido un robo en la capital provincial. Se trata de Nahuel Behotats.

El 21 de octubre pasado la policía allanó la casa donde vive en Sarmiento al 600 de Rawson. Se resistió a la acción de la policía, los amenazó verbalmente y al grito de “los voy a cagar a tiros”, arremetió con puñetazos a los efectivos que finalmente lo redujeron. Las amenazas también recayeron contra uno de los dos testigos civiles convocados por la Policía para supervisar la legalidad del procedimiento. El testigo del procedimiento hizo la denuncia.

Para el procurador fiscal Leonardo Cheuquemán, Behotats “no es primario” en el acontecer delictivo, al destacar que, por sus antecedentes de delitos contra la propiedad, en los últimos seis años estuvo cuatro veces detenido, cumpliendo condenas en carácter de reincidente.

Todas fueron causas de delitos contra la propiedad en fallos de jueces de la ciudad de Trelew. Por el incidente en el allanamiento, se le imputó los delitos de “amenazas, atentado y resistencia a la autoridad”.

Cheuqueman se opuso sistemáticamente a los embates de la defensa representada por el Damián D´Antonio que a su vez pidió el sobreseimiento para el imputado. En el caso intervinieron sucesivamente los jueces Karina Breckle, María Tolomei, Carolina Marín y Fabio Monti.

D´Antonio cuestionó la legalidad del allanamiento que había resuelto la jueza Breckle. Dijo que el allanamiento a la casa del imputado no había sido debidamente fundamentado por la jueza de garantías de Rawson. También se opuso a la imputación del delito de “amenazas” tras lo cual solicitó posibilidad de aplicación de una “salida alternativa”. Pero el testigo denunciante no aceptó el pedido de disculpas. Para el doctor Cheuquemán además no es posible la “salida alternativa” por anteriores fracasos al brindársele esta posibilidad.

Todos los argumentos de la defensa fueron rechazados por la jueza Tolomei por lo que D´Dantonio postuló su recusación.

Los jueces Marín y Monti revisaron el caso, los argumentos de las partes y coincidieron con lo resuelto por Tolomei. En la audiencia realizada esta semana, el procurador fiscal de Rawson, Leonardo Cheuequemán enumeró todas las pruebas que tiene en contra del imputado, además de realizar la acusación para que todo quede dispuesto a la realización del juicio rápido.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.