Gimnasia le ganó a Deportivo San José y clasificó al Final 4 de la Liga Sudamericana

Por la Liga Sudamericana de Básquetbol, Gimnasia y Esgrima venció este jueves a Deportivo San JOsé, en el cotejo válido por el Final 6 y se quedó con la victoria y la clasificación a la próxima instancia del certamen.

Fue triunfo de los comodorenses por 77 – 75, en un juego que tuvo a Guido Mariani como goleador con 18 unidades para «El Verde». de Esta forma, los dirigidos por Martín Villagrán están en el Final 4 del certamen, en la que jugarán mañana sábado ante Titanes de Barranquilla, Colombia.

«El Verde» logró el triunfo que necesitaba y se aseguró su lugar en el Final 4, donde espera Titanes

En el Final 4, que se jugará desde este sábado en el Palacio de Peñarol de Montevideo, Uruguay, tendremos duelos de equipos colombianos contra argentinos: será con los cruces entre Titanes de Barranquilla contra Gimnasia y Esgrima (18:40, hora local), mientras que en la otra llave se medirán Caribbean Storm e Instituto (21:40).

Este jueves, Gimnasia logró su pase al Final 4 al vencer por 77 – 75 a Deportivo San José de Paraguay. Un robo de Norberto Stucky y una bandeja de Guido Mariani, restando 10 segundos para el final, quebró el empate a 75 y dio el triunfo al «Verde» comodorense.

Fue un partido de grandes emociones de principio a fin, pero el club argentino sacó la mejor parte gracias a su defensa, que le permitió reducir una diferencia de 8 puntos (75-67) con tres minutos por jugar. Los dirigidos por el coach Leonardo Villagrán, en los dos minutos finales, anotaron tres bandejas fáciles en transición luego de tres robos, uno de Joshua Webster y dos de Stucky, incluyendo el que aseguró el triunfo.

Con el duelo igualado a 75 y 29 segundos en el reloj, Deportivo San José tuvo la oportunidad de adelantarse definitivamente pero el dominicano Nehemías Morillo hizo un mal pase que interceptó Stucky y que luego capitalizó Mariani al otro costado. Los paraguayos todavía contaban con segundos, no obstante, Gimnasia y Esgrima aún no estaba en faltas colectivas y pudo dar faltas tácticas para bajar el reloj. Al final, el San José no pudo tomar un tiro a tiempo.

Mariani anotó 18 puntos por los vencedores, mientras que Webster (10 asistencias y 7 rebotes) y Brandon Nazione añadieron 16 cada uno. Gerard De Vaughn colaboró con otros 14 y 7 rebotes.

Por el campeón paraguayo, que no conoció la victoria en el Súper 6 después de terminar la Fase de Grupos invicto, el interno Jeremiah Wood rozó el triple-doble con 15 unidades, 10 tableros y 7 asistencias. Franco Benítez colocó 13 contables y Morillo 11. En colectivo, el equipo apenas lanzó desde el tiro libre para 11 de 20, eso fue factor en la ajustada derrota.