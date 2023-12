Fabrican equipaje a partir de piezas de avión recicladas

La empresa Emirates lanzará una colección de edición limitada de equipaje y accesorios hechos con piezas recicladas, procedentes de los aviones Airbus A380 y Boeing 777 de la aerolínea. La colección incluye maletas, mochilas, bolsos, tarjeteros, neceseres, cinturones y zapatos, todos confeccionados internamente y hechos a mano por un equipo de sastres en una instalación de Emirates Engineering en Dubai.

La colección, cuya venta está prevista para 2024, se fabrica íntegramente bajo pedido, lo que significa que los clientes podrán solicitar artículos según especificaciones personales o incluir grabados de sus iniciales. Todos los ingresos se donarán a niños necesitados a través de la Emirates Airline Foundation.

¿Qué se espera para las aerolíneas en 2024?

La iniciativa es parte de un gran proyecto de modernización que involucra a 120 aviones, que recibirán interiores completamente nuevos. Los componentes viejos de la cabina generalmente se reciclan, pero Emirates dice que reciclará materiales de las clases Primera y Ejecutiva para la colección.

Los artículos recogidos hasta ahora incluyen cinturones de seguridad, reposacabezas, cuero de los salones del A380 y pieles del revestimiento de los asientos de la cabina. La aerolínea asegura que hasta el momento se han recuperado más de 13.600 kilos de material de 16 aviones, con planes de obtener hasta 269 kilos de cuero y 626 kilos de tela de asiento para cada avión reacondicionado.



Un pedazo de historia

En noviembre se exhibió en el Salón Aeronáutico de Dubái una selección de artículos de la colección, fabricados con cuero de los asientos de Primera Clase, Clase Ejecutiva y Sofá, así como aluminio de los reposacabezas.

«Elaboramos un estuche de mano y mochilas que ya despiertan mucho interés», dijo Ahmed Safa, vicepresidente senior de ingeniería de Emirates. “El cuero se lava en nuestras instalaciones asociadas, luego se limpia profundamente a mano, luego se acondiciona y se desinfecta minuciosamente antes de convertirlo en estuches y bolsos. Se añade un forro nuevo junto con el asa y los cierres. Contamos con un taller interno y un equipo dedicado en Emirates Engineering donde se desarrolla la mayor parte de esta actividad.

«La idea de los diferentes diseños surgió de nuestro equipo interno, que buscó estilos actuales y formas de equipaje populares y mochilas funcionales para crear patrones para cada pieza».

El trabajo lo lleva a cabo un grupo llamado Engineering Maintenance Assistants, un equipo interno de 14 sastres que normalmente se encargan del mantenimiento del equipamiento de la cabina. Actualmente, cuatro de ellos trabajan exclusivamente en la iniciativa, afirma Emirates.

Cuando los aviones llegan al final de su vida, suelen ser reciclados por empresas especializadas que pueden recuperar hasta el 90% del material para darle una segunda vida. Anteriormente, Emirates subastó con fines benéficos unos cientos de artículos de uno de sus A380 fuera de servicio. Pero los materiales utilizados para la nueva colección proceden de aviones que todavía están en servicio y que la aerolínea está renovando con cabinas rediseñadas. El proceso de modernización, que comenzó en 2022 y se espera que dure dos años, involucra 67 aviones A380 y 53 aviones 777, en los que se instalarán alrededor de 4.000 nuevos asientos y miles de suites de Primera Clase y asientos de Clase Business renovados y actualizados con nuevos diseños.

«Emirates nunca había tenido esta iniciativa de modernización de aviones, por lo que no habíamos tenido estos materiales en ninguna cantidad», dice Safa. “Una vez que se complete la modernización, no tendremos más telas con las que trabajar. Es una oportunidad única de poseer una parte de la historia de la aviación”.

El trabajo no estuvo exento de desafíos, añade Safa, como por ejemplo cómo limpiar el forro de piel de los asientos del capitán sin dañarlo. «Ahora utilizamos un método de limpieza y desinfección del aire», explica.

Otras aerolíneas han creado anteriormente colecciones hechas de piezas de aviones recicladas, incluida Lufthansa, que lanzó una línea de muebles y accesorios para el hogar con componentes tomados de un A340-600 retirado.

Según Nina Gbor, educadora y experta en moda sostenible, los productos reciclados a veces pueden percibirse como de menor calidad, pero Emirates parece estar haciendo un buen trabajo al ejemplificar que el reciclaje también puede ser elegante y de buena calidad. «También es interesante ver cómo conservaron e incorporaron elementos del avión, como los cinturones de seguridad, en su forma original, y los utilizaron, por ejemplo, como correas para bolsos», dice.

Teniendo en cuenta que existe margen para recuperar cientos de kilos de cuero y tela de cada avión, Gbor espera que Emirates continúe con esta gama más allá de una edición limitada. «También espero que otros fabricantes de productos se inspiren con esto y se comprometan a utilizar materiales existentes para rediseñar y reutilizar la mayoría o la totalidad de sus productos», añade. «Es un camino revolucionario hacia una economía circular muy necesaria en nuestro mundo».