El intendente de Puerto Santa Cruz dice que pasarán de tener 100 a 30 cargos políticos

Luego de que fueran proclamados los intendentes y concejales electos de toda la provincia, Juan Manuel Bórquez, de Puerto Santa Cruz, habló en Cambalache que se emite por Tiempo FM 97.5, sobre cuáles son los desafíos que deberá afrontar a partir del 10 de diciembre cuando asuma frente al Poder Ejecutivo.

Con 38 años de edad, actualmente ocupa una banca en el Concejo Deliberante. Llegó representando al espacio de Claudio Vidal, dentro del frente Por Santa Cruz y en un par de días, dirigirá los destinos de esa localidad.

Contó que siempre estuvo relacionado con la política deportiva. Desembarcó en Puerto Santa Cruz en el 2010. En el 2015 acompañó en la lista de concejales y en el 2019 resultó electo. “Cuando menos lo buscaba se comunicaron conmigo del partido Ser y me convocaron a ser parte del proyecto”.

Lo cierto es que será un cambio importante para la localidad que ha conocido pocos intendentes que han repetido reiteradamente gestión, entre ellos Aníbal Pernas, Pedro González y ahora Néstor González.

Sobre cuál es el principal déficit de la localidad, sostuvo que el laboral. “Hubo años de mucho movimiento en el puerto, que generaba un desarrollo económico. Eso de golpe se cortó y terminó siendo una localidad que depende exclusivamente del Estado, especialmente de la Municipalidad. Eso hizo que no creciera demográficamente y en materia económica. Ese es el mayor déficit: la falta de trabajo por fuera del estado”.

Bórquez habló de la realidad del Municipio: “Tuve una reunión breve con el intendente y me informó que son 735 los agentes municipales, en una población que alcanza los 5000 habitantes. Sabemos que, además, hay 100 cargos, pero sospechamos que haya más trabajadores en condición de jornales, monotributo o contrato”.

Según informara oportunamente el actual intendente, González, “la coparticipación que se recibe es de 162 millones, los cuales van a parar todo a sueldos. Existen ocho secretarías, más asesores, más las categorías 97 y 98, que son cercanas a una secretaria, más jefaturas duplicadas por todos lados. Es imposible sostener esa planta cuando no son necesarios”. En ese sentido, confirmó que su plan “es tener solo cuatro secretarías, con 30 cargos es suficiente”.

El intendente electo señaló que debe haber decisiones políticas para lograr la apertura de trabajo genuino del puerto y afirmó que “debe ser 100% petrolero, ya que la actividad pesquera quedará en Puerto Deseado. También comenzará el proyecto Fénix, con el ingreso del caolín, que saldrá desde Puerto Santa Cruz hasta Europa”.

Otro proyecto es el de los silos, “que si bien no sabemos cuántos puestos de trabajo generaría, se debe avanzar. Los silos los esperan más otras localidades que nosotros, entre ellas San Julián, Río Gallegos, Gregores. Son localidades que están trabajando en materia de actividad porcina. En la zona, se ha alquilado la estancia Doraike, próxima a PSC donde la idea es la re cría de ganado para hacer la faena de Puerto Santa Cruz. Es importante que los silos se pongan en funcionamiento. Lo hablamos cotidianamente con Vidal porque no solo es importante para nosotros, sino para la región”.

También se refirió a la existencia de aguas termales en la zona como un recurso a explotar turísticamente. “Visitamos un predio cerca de la Rural, donde hay un ojo. Habría que hacer perforaciones y ver la temperatura si es lo ideal. A nivel privado sería muy interesante, ya que permitiría tener algo único en la provincia”.

Bórquez resaltó: “Tenemos un aeropuerto operativo, lo que generaría posibilidades a nivel región para dar otros servicios; una historia muy importante, que podemos poner en valor; el puerto de Punta Quilla que está operable y podríamos aprovechar un tanque de combustible que pertenece a Lázaro Báez para que los barcos puedan hacer reposición de combustibles sin la necesidad de ir a Puerto Deseado para recargar”.

En materia de salud, vivienda y educación, afirmó que la realidad no escapa a la de otras localidades. “La juventud se va porque no tenemos qué ofrecerles. Debemos poner en marcha la provincia y ver hacia dónde va para ofrecer carreras que tengan que ver con nuestra producción. En materia de vivienda, estamos muy complicados. No hay alquileres y tenemos 52 viviendas frenadas que eran gestionadas por el IDUV. En salud, afirmó que no hay profesionales, hay ocho ambulancias, siete rotas. Son vehículos que hacen miles de kilómetros en un solo mes”.

Finalmente, opinó sobre la gestión del intendente González, dijo que “fue una gestión de 12 años poco transparente, de no crecimiento. En el último censo no tuvo crecimiento demográfico, no hay desarrollo, no hay economía. Tenemos dudas sobre los ingresos del Municipio y vemos gastos innecesarios”.