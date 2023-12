El Complejo Polideportivo Municipal de Trevelin tendrá el nombre «Evita»

Quedó aprobada la ordenanza que le puso el nombre “Evita” al Complejo Polideportivo Municipal de Trevelin. El proyecto contó con el acompañamiento positivo del bloque mayoritario, PJ, y los del Bloque Chubut al Frente y el voto negativo del Bloque de la UCR-Cambiemos.

En la XVI Sesión Ordinaria en el Concejo Deliberante de Trevelin se pudo ver el acompañamiento de un sector de la sociedad. Estuvo presente el vecino Eduardo Bjerring, propulsor del proyecto del polideportivo Municipal, que le cambió la vida en materia deportiva a generaciones de trevelinenses.

“Esta vez será la tercera vez que se presenta el proyecto y estoy muy contento porque fue aprobado”, indicó Bjerring y agregó “lleva el nombre de quien en mi infancia me inspiró y brindó las posibilidades de desarrollar un deporte que posteriormente me motivo a promocionar diferentes actividades deportivas”.

“Trevelin hace unos 53 años me cobijó, donde he cumplido funciones sociales y políticas y tuve la posibilidad de estar a cargo de la dirección de deporte, donde comenzó el sueño de tener un espacio como el que tenemos, para el desarrollo del deporte. Se había construido hace unos años, pero no le habíamos podido poner el nombre, hoy se concretó”, contó Eduardo Bjerring.