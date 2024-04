Desde la Faevyt aseguran que el DNU promoverá las estafas

Este viernes 29 de diciembre entraría en vigencia el mega DNU que el presidente Javier Milei firmó la semana pasada. Ante este panorama, desde el sector de las agencias de viajes alertaron que la desregularización de la actividad turística promoverá la informalidad y las estafas.

Por este motivo, y tal como realizaron otras instituciones, desde la entidad que conduce Andrés Deyá están trabajando para presentarse en la Justicia en rigor de que se declarare el documento como inconstitucional.

Consecuencias

En diálogo con radio Mitre, Andrés Deyá reconoció que «la Federación evalúa presentar un recurso de amparo para frenar el DNU de Milei y proteger a los pasajeros».

Consultado por este medio, el dirigente admitió que el equipo legal de Faevyt está analizando los detalles técnicos del DNU, y adelantó que «en las próximas horas habrá novedades».

La medida cautelar que presentará la institución para anular la derogación de la ley 18.829, remite a que dicha norma «se llevaría puesta» a la ley de Turismo Estudiantil (25.599). «Se trata de una apéndice de la ley de Agentes de Viajes. Lo razonable es que si sé cae una, arrastra a la otra», explicó un abogado sectorial, quien indicó que la iniciativa tiene sustento.

A su turno, Martín Antoniucci, exdirector nacional de Agencias de Viajes de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo, explicó: » Si bien el DNU no deroga expresamente la ley 18.829, el documento la deja inaplicable, porque la técnica legislativa no fue la de regular el turismo estudiantil como actividad, sino establecer las condiciones en las que se debe desarrollar el sector dentro del Registro que crea la ley de Agentes de Viajes».

En caso de que la cautelar quede sin efecto, sostuvo que «las familias ya no tendrán las mismas garantías que antes, o mejor dicho, podrían tenerlas, pero dependerá del control por parte del consumidor y de la agencia que ofrezca los servicios en esas condiciones”.