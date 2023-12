Desde el negro luto hasta el amarillo prohibido

¿Por qué en los funerales es una tradición vestirse de negro? Algunos señalan que significa una manifestación de respeto hacia el difunto. Sin embargo, la procedencia de esta tradición no está tan clara.Distintos estudios antropológicos (y no me venga con que necesita bibliografía exacta sobre el tema, ¿a ver si nos tomamos en serio el asunto?) coinciden en señalar como su posible origen el miedo ancestral de los vivos a ser poseídos por los espíritus de los muertos. Así, en los ritos funerarios los hombres primitivos pintaban sus cuerpos de negro para impedir, al quedar camuflados, que el alma del fallecido encontrara un nuevo cuerpo donde asentarse. Y eso que no habían visto ninguna película de George Romero.Corroborraría esta hipótesis el hecho de que los habitantes de ciertas tribus africanas cubran su piel con cenizas blancas en los funerales, escondiendo así el color negro de su epidermis a la vista de los espíritus. Algo parecido sucede también en la India, donde tradicionalmente el color del luto es blanco, en contraposición a la tez morena de sus habitantes.Sería fantástico que me dijeran que en los funerales en Japón se visten de violeta y los pielos rojas norteamericanos, de verde, digo, para escaparle un poco a esta teoría de los colores un tanto racista.Y si hablamos de colores, uno de los colores más discutidos es sin dudas el amarillo. Por ejemplo es bien sabido que es superstición entre los actores, sobre todo de teatro, no salir a escena con ropa amarilla, ya que puede conducir al fracaso o a cosas aún peores. La razón de este miedo escénico reside en el dramaturgo y actor francés Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière.En febrero de 1673, Molière estrenó la comedia “El enfermo imaginario”, que satiriza a los médicos. Pocos días después del estreno, en plena representación, el dramaturgo se sintió indispuesto, y murió unas horas más tarde en su domicilio. ¿Adivinen de qué color eran las ropas de Molière?Por otra parte, las supersticiones relativas a los espejos se cuentan entre las más citadas en todo el Occidente, quizás por su uso adivinatorio. La catoptromancia, es decir, el arte de adivinar por el espejo, procede de Persia y, aunque tuvo un relativo éxito durante la antigua Grecia y la Edad Media, fue, como la mayoría de las ciencias esotéricas, duramente perseguida por la Iglesia.Es probable que obedezca a la idea de que nuestro reflejo es otra versión del original y, si causamos desperfectos en el espejo, nos hacemos daño a nosotros mismos. Así, dañar el espejo es hacer lo mismo con el alma, y aquí es donde entra la superstición de que la rotura de un espejo trae mala suerte durante siete años. Este período se debe a la creencia de que el cuerpo experimenta un cambio en la constitución fisiológica cada siete años.Pero escapemos de la mala suerte, colguemos una herradura en la puerta de nuestra casa. Procedente de Italia, la creencia de que las herraduras atraen la buena suerte era muy tenida en cuenta por la gente de los pueblos. Clavada o colgada en una puerta, este objeto atraería las energías del cielo. La herradura simboliza la fuerza del caballo y su enorme utilidad, al menos en tiempos pasados, en las labores del campo y en las guerras. Vuelta al lado derecho y en posición horizontal representa la C, inicial de Cristo.Y para terminar, dejando de lado supersticiones un tanto complicadas de aplicar (no creo que quede armónica una herradura en el frente de una casa mediterránea, por ejemplo) quería dejarle algo mucho más mundano. Como es el festejo de los cumpleaños.Desde chicos sabemos que si nos compramos zapatos nuevos tenemos que huir de los pisotones de nuestros amigos y si cumplimos años, esconder las orejas de los manolargas.La oreja es objeto de numerosos simbolismos entre las civilizaciones orientales y africanas: representa desde la inteligencia cósmica del mito hindú de Vaishvánara, hasta la sexualidad para las tribus dogon y bambara, de Malí. Curiosamente, entre los chinos, las orejas largas son signo de sabiduría e inmortalidad. Se dice que las orejas de Lao-tse medían unos diecisiete centímetros. Y aunque usted no lo crea, se apodaba orejas largas.Muy probablemente, hemos heredado de alguna forma esta costumbre supersticiosa. Tirando de las orejas, manifestamos el deseo de que la persona felicitada tenga larga vida y adquiera cada vez mayor sabiduría.Asi que ya sabe, a resignarse y soportar los tirones, que uno sabe más por viejo que por sabio y si es con orejas ardiendo, mejor.

Por Javier Arias

