Decretazo de Milei: ATECH se declaró en estado de alerta y movilización

En el mediodía de este viernes, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) expresó su rechazo a las medidas planteadas por el gobierno nacional mediante el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU). De tal manera, informó la declaración de estado de alerta y movilización y el más “enérgico repudio a los ataques institucionales a los derechos laborales como el derecho a huelga, derecho a reunión y a la amenaza de despidos a quienes los ejerzan”.

Esta decisión adoptada por el sindicato de la educación es en línea con lo planteado por otras organizaciones como por ejemplo la CTERA.

Además, la ATECH rechaza la habilitación de la megaminería. “Chubut ya dijo no, y es no. Lo volverá a decir, sostener y militar en las calles. El saqueo magaminero no es la salida”.

Por otro lado, la entidad gremial manifiesta que las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional no son el camino para resolver las necesidades populares de la Argentina. En este sentido, critican la privatización de empresas, la desregulación del mercado y la restricción de los derechos que ya fueron aplicados. “Lejos de solucionar la pobreza o la inflación, generaron peores condiciones”, indica el comunicado.

El sindicato también hace hincapié en las consecuencias negativas que prevén con el DNU del gobierno de Milei, sosteniendo que generará más desocupación sin beneficio alguno para los trabajadores, beneficiando solo a un grupo reducido de grandes empresas.

La ATECH hizo un llamado a los representantes del Congreso por Chubut, solicitando una reunión y exigiendo que rechacen estas medidas en el ámbito legislativo. Además, plantean la necesidad de que las grandes empresas exportadoras contribuyan proporcionalmente a sus ganancias para financiar áreas críticas como la educación, la salud, la vivienda y la creación de empleo, proponiendo la implementación de una Ley Tributaria Extraordinaria con ese fin.