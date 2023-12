Científicos españoles revelan el origen de los fantasmas verdes

Son muy luminosos pero duran unos pocos milisegundos, por lo que son muy difíciles de captar. Se denominan fantasmas verdes o GHOSTs por sus siglas en inglés (GreenisH Optical emission from Sprite Tops) y se trata de un tipo de evento luminoso transitorio (TLE, por sus siglas en inglés) que se forma en la atmósfera, en concreto en la mesosfera, asociado a las tormentas eléctricas.

Esos fantasmas mesosféricos (como se llaman también) o destellos verdes no aparecen de forma aislada, sino que se observan en la parte superior de otro fenómeno luminoso transitorio llamado duende (o sprite, en inglés). Los duendes pueden extenderse desde los 40 kilómetros hasta los 90 kilómetros sobre el suelo y, en ocasiones, presentan ese fantasma verdoso sobre la parte superior difusa.

Ahora, una investigación liderada por científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) y basada en un estudio espectroscópico de estos raros eventos ha revelado cómo se forman estos fantasmas verdes.

«Los fenómenos luminosos transitorios son descargas muy violentas de plasma que se producen en la atmósfera, a una altitud de entre 50 y 80 kilómetros, tras una tormenta eléctrica», explica en entrevista telefónica la ingeniera de telecomunicaciones y doctora en física ciencias del espacio del CSIC María Passas Varo, autora principal de este estudio, que aclara que se trata «de fenómenos totalmente diferentes a las famosas auroras boreales».

Hasta ahora, el origen de los fantasmas verdes se atribuía al oxígeno, en concreto, a la interacción de las partículas cargadas (iones) con el oxígeno atómico que hay en la atmósfera. Pero tal y como expone este equipo español en la revista Nature Communications, en el proceso de formación de estos fantasmas el oxígeno contribuye muy poco y ese destello verdoso se debe sobre todo, a la presencia de metales, como el hierro o el níquel, que hasta ahora nunca se habían tenido en cuenta en los modelos de los destellos mesosféricos o eventos luminosos transitorios, como se conoce a esta familia de fenómenos luminosos.

Como repasa Passas, el Nobel de Física Charles Wilson, inventor de la cámara de niebla, predijo en los años 20 del siglo pasado que la carga de las tormentas generaba un campo eléctrico y este tipo de fenómenos, pero hasta 1989 no se documentaron los primeros eventos luminosos transitorios, en concreto los llamados duendes: «Visualmente son muy bonitos y llamativos porque son como medusas o fuegos artificiales de un rojo muy intenso. Desde entonces, científicos y aficionados de todo el mundo han intentado captar estos fenómenos durante las tormentas eléctricas y se han descubierto muchos tipos de eventos, a los que se les ha dado nombres mágicos. Fue un aficionado quien fotografió por primera vez un fantasma, que es el último miembro descubierto de la familia de los TLEs», señala.

Y es que además de los mencionados duendes y de los fantasmas, en esa familia de eventos luminosos transitorios figuran los llamados halos, elfos, trolls, chorros azules (blue jet en inglés) o chorros gigantes (gigantic jets). Como explica esta ingeniera, los chorros azules y los chorros gigantes sí pueden verse a simple vista porque duran casi un segundo: «Son llamaradas azules intensas y los pilotos están acostumbrados a verlas».

Los fantasmas mesosféricos, sin embargo, no pueden detectarse a simple vista así que para comprender su química y dinámica, María Passas y sus colegas iniciaron en 2019 una campaña espectroscópica de alta resolución en Castellgalí, en la provincia de Barcelona. Se trata de una zona mucho más propicia para captar fenómenos asociados a tormentas eléctricas que el observatorio de Calar Alto, en Almería, por lo que decidieron trasladar allí sus instrumentos. «En Barcelona, en la zona del Delta del Ebro y en Baleares hay muchas tormentas, de hecho es la región de España con mayor actividad eléctrica», señala.

Según Passas, «se estima que sólo uno de cada 100 duendes muy intensos genera un fantasma». La investigadora hace esta afirmación tras analizar más de dos mil espectros, de los que sólo 42 correspondían a la región alta del duende, donde los fantasmas suelen aparecer. «Hace falta mucha suerte y mucha pericia para apuntar el instrumento a la altura adecuada, porque la rendija de observación es muy estrecha y hay que predecir dónde va a aparecer. De los cuarenta y dos espectros, solo uno tenía relación señal a ruido lo suficientemente intensa», detalla.

Un espectrómetro como el que usaron permite dividir la luz en longitudes de onda e identificar los elementos químicos involucrados en un proceso, de manera que analizando la luz pudieron determinar la presencia de hierro o níquel.

Fue en 2019 cuando unos fotógrafos publicaron en Youtube unos vídeos en los que se veía un halo verde encima de un duende: «»Antes de ver ese vídeo solíamos analizar el rojo y la comunidad científica también el azul, porque son los colores de los TLEs más frecuentes -halos, elves, duendes, jets y jets gigantes-, y nadie había prestado atención al verde. Sorprendió porque era verde como una aurora, pero estaba a sólo 83 km de altitud, mientras que las auroras están por encima de los 95 km de altura. Se pensó que el color verde era debido a la presencia de oxígeno así que empezamos a mirar en el verde para ver si efectivamente era así y nuestra sorpresa fue que no, que había hierro. Empezamos a tirar del hilo. Según nuestro experto en química de atmósferas, Juan Carlos Gómez, sí era posible que hubiera hierro a 83 kilómetros de altitud debido a la llegada de meteoros», señala.

Ese día se observaron además ondas de gravedad (diferentes a las ondas gravitacionales), que se producen durante las tormentas (además de por otros motivos). Esas ondas de gravedad modifican la densidad del aire en distintas capas y según investigaciones previas, son capaces de modificar la altura de las capas de metales de la atmósfera.

«Es la primera vez que se detecta hierro en un sprite o duende, lo que echa por tierra los modelos teóricos sobre los eventos luminosos transitorios, pues hasta ahora ninguno incluía metales», señala esta investigadora del CSIC, que subraya que lo que están haciendo es ciencia básica. «Tenemos que caracterizar la atmósfera para estudiar y saber cómo funciona nuestro planeta, Y de ahí es muy posible que surjan aplicaciones prácticas, como ha ocurrido con muchos otros avances».