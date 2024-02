Viernes de pleno boxeo en Trelew con el último Festival del 2023

Este viernes en la noche, se disputará el 9° y último Festival de boxeo del 2023 en Trelew, organizado por el Departamento de Boxeo de la Coordinación de Deportes de la Municipalidad local.

Comenzará desde las 21 horas, con un interesante cronograma de peleas en la que el duelo de Fondo será protagonizado por Dylan Navarro e Iván Puchi, en lo que será despedida de ambos del amateurismo.

El cierre del calendario 2023 del box trelewense espera una gran convocatoria

La Municipalidad de Trelew, por intermedio del Departamento de Boxeo de la Coordinación de Deportes, organiza esta noche, la última velada del calendario anual de boxeo que se llevó adelante durante el 2023.

Hoy comenzará la velada desde las 21 horas en el gimnasio Municipal N°1, bajo la organización de la Escuela de Boxeo “Guerreros de INTA”, que conduce Diego Sañanco y con un costo de entradas de 1000 pesos.

La pelea de fondo será animada por el pupilo del barrio INTA, Dylan Navarro, quien se medirá ante el representante del barrio 8 de Diciembre, Iván Puchi. Ambos, tras el combate, tienen decidido pasar al campo rentado.

El programa de peleas contará con la disputa de cinco duelos preliminares a la distancia de tres asaltos de dos minutos de acción por uno de descanso. También un combate de semifondo que será animado por Felipe Ninfo, del barrio 8 de Diciembre, enfrentando a Eduardo Vázquez, de la Escuela que funciona en barrio Etchepare bajo la conducción del Zurdo Vázquez.

La fiscalización del evento estará a cargo de la Comisión Municipal de Boxeo. Habrá servicio de ambulancia y vigilancia de personal de Guardia Urbana.

Habrá servicio de buffet, que en este caso estará destinado a Raúl Montesino, que debe ser sometido a distintos tratamientos médicos en Buenos Aires, producto de un accidente automovilístico.

BOXEO – 9° Y ÚLTIMO FESTIVAL 2023

En Trelew – Gimnasio Municipal N°1

Preliminares

Tiara Ricardi (INTA) vs. Araceli Valle (INTA)

Yoni Casarosa (Corradi) vs. Nicolás Blanco (Zurdo Box)

Aron Vilan (Chiquichano) vs. Ariel Ríos (8 de Diciembre)

Jemina Ferrado (INTA) vs. Malena Llancafil (Dolavon)

Walter Moure (INTA) vs. Uriel García (Chiquichano)

Semifondo

Felipe Ninfo (8 de Diciembre) vs. Eduardo Vázquez (Zurdo Box)

Fondo

Dylan Navarro (INTA) vs. Ivan Puchi (8 de Diciembre)