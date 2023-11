Torres cargó contra APEL y diputados por «acomodos» en la Legislatura

El gobernador electo de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, junto a Gustavo Menna, y diputados electos de Juntos por el Cambio, advirtió que «a partir de hoy no vamos a insistir más con los acuerdos de transición«. Asimismo, el mandatario denunció una serie de irregularidades en el ámbito legislativo, «con diputados que quieren nombrar a sus familiares como condición para que podamos sesionar, y si tenemos que sesionar donde sea, lo vamos a hacer».

En conferencia de prensa, Torres expresó que «es importante para nosotros poner blanco sobre negro, aclarar cuál es la situación en un momento de transición y de tanta incertidumbre, donde hemos escuchado un montón de cosas que no son ciertas, y tomamos una decisión que tiene que ver, justamente, con decirle a todos los chubutenses que a partir de hoy no vamos a insistir más con los acuerdos de transición«.

«Escuchaba que el gremio de la Legislatura no había ninguna extorsión o condicionamiento, pero eso es mentira: a nosotros nos pusieron como condición, para poder sesionar, una serie de acomodos de parientes y amigos en la Legislatura, no cual no solamente no vamos a permitir, sino que, si tenemos que sesionar donde sea lo vamos a hacer», sostuvo Torres.

«Es ilegal que no nos dejen sesionar, si ello ocurriera vamos a hacer la denuncia penal como corresponde», anticipó.

«Vamos a intervenir y auditar Seros»

«De acá al día de la asunción no vamos a ceder ante ningún tipo de extorsión: vamos a exigir que las condiciones paritarias sean abiertas y tener acceso a todas las solicitudes que se hagan. Tuvimos una situación inaceptable y de violencia con una diputada nuestra, que es Andrea Aguilera, quien solamente pidió el acceso a la información de las recategorizaciones y acomodos que se querían hacer«, manifestó el Gobernador electo de Chubut.

Por otro lado, Torres puntualizó: «De la misma forma en la que dijimos que no se van a acomodar en este gobierno como quiso hacer Ayala en Seros, vamos a ser contundentes en este. No vamos a ceder ante ningún tipo de extorsión, ni con el sindicato de la Legislatura, ni con ningún diputado o funcionario. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora, que es explicarle a la gente lo que está pasando: concretamente, los actuales diputados nos están exigiendo que ingresen sus hijos, amigos, esposas, que se creen cargos, contrariamente al gobierno austero que vamos a llevar adelante».

Sesión Extraordinaria

«Vamos a hacer un llamado a una Sesión Extraordinaria, veremos quién acompaña y quién no, pero queremos llevarle la tranquilidad a todos los chubutenses de que lo que decimos, lo honramos en los hechos. Y lo vamos a garantizar tanto en la Legislatura como en el resto de los estamentos del Ejecutivo», apuntó.

Torres anticipó que «vamos a presentar una ley de Intervención en Seros y pedir una auditoría integral, como así también vamos a revisar y tirar para atrás todos los nombramientos recientes. Queremos garantizar que nadie esté acomodado o tenga privilegios en el gobierno que venga. Vamos a reivindicar a los organismos donde tiene que haber concursos para los ingresos, y a los trabajadores de planta que se levantan temprano cada día para ir a trabajar y que tienen la camiseta de Chubut bien puesta».

«Nosotros vamos a gobernar para los chubutenses, lo que suceda en las elecciones nacionales es totalmente indistinto; y les decimos a los chubutenses que tengan la garantía de que no nos vamos a dejar extorsionar», concluyó Ignacio Torres.

«La Legislatura va a sesionar»

Por su parte, Menna comentó que «se suspendieron dos sesiones y tiene que haber una explicación del por qué; debían tratarse leyes convenidas en el marco de la transición, de ahí que la misma se dé por caída ya que no hay ningún ánimo de colaboración, pese a la situación gravemente comprometida en la que queda la provincia».

«Tenemos absoluto respeto por los trabajadores y las entidades sindicales, pero el gobierno de la Legislatura le corresponde a los elegidos por el pueblo, es decir, los diputados y la Presidencia. Y las sesiones se tienen que hacer: no hay ningún motivo para que no se lleven adelante. Nuestro compromiso es claro: la Legislatura va a funcionar, periódicamente y con transparencia, y no vamos a permitir que nadie impida su funcionamiento».