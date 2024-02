Temporada de langostino: Desde CAFACh aseguran que «noviembre ya está perdido»

El titular de la Cámara de Flota Amarilla del Chubut (Cafach), Gustavo González, explicó por qué todavía no comenzó la prospección de langostino y le pidió al Sindicato Unido de Portuarios Argentinos (SUPA) que tenga «responsabilidad sindical«.

«En este momento ya deberíamos estar pescando, con la temporada abierta, y todavía no hemos realizado ni siquiera la prospección. El motivo por el que no lo estamos haciendo es que firmamos con todos los gremios un 138%, que equivale a la inflación, pero hay un gremio que no firma con nosotros, sino con empresas de estibajes. Es el SUPA, que firmó con algunas empresas un 160%, más algunos ítems que agregó, que hacen que impacte en un 193% el valor de la descarga de langostinos en Rawson», detalló.

González relató que «eso hizo que las empresas pesqueras agrupadas en CAPIP dijeran que no pueden absorber ese costo, que no van a pagar ese aumento de descarga, lo que hace que nosotros no podamos salir a pescar, porque no nos convalidan el precio de descarga de cajón. Por eso, hasta que eso no se resuelva, no podemos pedir la prospección«.

En diálogo con AzM Radio, el titular de la Cámara fue categórico: «Yo aseguro que noviembre está perdido. Hoy es 13 de noviembre y todavía no pedimos la prospección. Una vez que este conflicto, que se arregla rápidamente si el SUPA recoge el guante, hace un poco de responsabilidad sindical y retrotrae a los números que firmó el resto de los gremios, salimos a pescar ahora mismo».

Escuchá la entrevista completa: