Se entregaron los Konex 2023

En el Centro Cultural de la Ciencia (C3) de Buenos Aires, la Fundación Konex y el Gran Jurado entregaron la distinción a las y los mejores exponentes, con la trayectoria más significativa de la última década (2013-2022), de las 21 disciplinas. La investigadora Sandra Díaz y el investigador Gabriel Rabinovich fueron los ganadores del Konex de Brillante, máximo galardón que otorga la Fundación. Durante la ceremonia, se entregaron también los Konex de Platino, Konex de Honor, Menciones Especiales y Menciones Especiales por Trayectoria. Estuvieron presentes, la presidenta del CONICET Ana Franchi; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) Daniel Filmus y el presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich.

La selección de los premiados estuvo a cargo de un Gran Jurado constituido por veinte destacadas personalidades y está presidido por el investigador del CONICET Alberto Kornblihtt (Premio Konex de Brillante 2013), la secretaria general es Mirta Roses (Premio Konex de Brillante 2003) y como invitado especial, Juan Martín Maldacena (Premio Konex de Brillante 2013). Cabe destacar que para esta edición del premio además de las 20 disciplinas vinculadas a la actividad, el Gran Jurado ha decidido crear excepcionalmente la disciplina N°21 “Pandemia-Covid 19” para reconocer a las personalidades que se han destacado en la lucha contra la pandemia.



Felicitaciones

La presidenta del CONICET Ana Franchi felicitó a la investigadora Sandra Díaz y al investigador Gabriel Rabinovich por el galardón y por sus contribuciones a la ciencia, a la vez que remarcó que sus trayectorias inspiran vocaciones científicas. Asimismo, reconoció a las y los ganadores del Konex de Platino y destacó la calidad de la ciencia argentina. “En el país hacemos ciencia de primer nivel a lo largo y ancho de Argentina en diversas disciplinas. La ciencia y la tecnología son fundamentales para el desarrollo de un país soberano, justo e inclusivo”, sostuvo.

Por su parte, Filmus manifestó señaló que “es necesario comprometernos, comprometernos al apoyo de la ciencia y la tecnología, con una política de Estado esté por encima de cualquier escenario electoral. Este tiene que ser el ejemplo más importante. Los países, tienen que invertir en ciencia porque ésta no es cara, lo que es cara es la ignorancia. Hay que hacer un esfuerzo enorme para seguir este camino de inversión sostenida que la ley del Plan Nacional de Ciencia 2030 nos pone como objetivo para el futuro y seguir trabajando, apoyando a lo mejor que tenemos que es la calidad de nuestros científicos”.

Luis Ovsejevich expresó: “La celebración por quinta vez en los premios Konex a la actividad de Ciencia y Tecnología representa gran alegría y satisfacción. Nos convoca hoy un homenaje a los hombres y mujeres que cultivan el saber científico en nuestro país y lo llevan a un notable reconocimiento a nivel internacional”.

A su turno, Sandra Díaz afirmó: “Cuando decidí dedicarme a la investigación no imaginaba que un día iba a recibir un premio como este. Por un lado, porque el entorno nos preparaba para trabajar toda la vida, pero no para llegar lejos como consecuencia de ese esfuerzo. La otra razón es que hasta hace muy poco tiempo el estudio de la naturaleza y el estudio de los seres vivos, incluyendo a los seres humanos, era una disciplina menor. Por eso es que hoy me enorgullece recibir este premio de mis pares, en mi país y que el mío sea el primer Konex de Brillante dedicado a la ecología”.

Díaz finalizó: “Creo que en este entorno nadie duda de que la producción científica de excelencia es constitutiva de la Argentina, y no la tendríamos si no fuera por otro orgullo que tenemos que es la educación pública, gratuita y de calidad. En este momento es muy importante recordar y destacar que el conocimiento es un derecho inalienable de los seres humanos, además de ser un factor indispensable para el desarrollo inclusivo y justo”.

En su discurso, Gabriel Rabinovich agradeció “el inmenso honor que significa este reconocimiento. Sólo pensar que esta misma distinción fue recibida por científicos de la talla de Leloir, Milstein, Favaloro, Caffareli, Maldacena y los queridos Mirta Roses y Alberto Kornblihtt aquí presentes, me explota el corazón de orgullo, felicidad y gratitud. Y a este gran honor, que hoy se transforma en una gran responsabilidad, se le suma la felicidad de compartirlo con la maravillosa Sandra Díaz, una científica a quien admiro desde hace tantos años. Quiero agradecer de todo corazón a la Fundación Konex, a través de su presidente Luis Ovsejevich y a tan prestigioso jurado. Y quiero felicitar a mis colegas, gigantes de la ciencia argentina que han pasado por este escenario. Sepan que los admiro muchísimo”.

Al finalizar sostuvo: “En este escenario, en momentos en los cuales estamos dirimiendo el modelo de país que tendremos en los próximos años, es importante señalar que la ciencia y la tecnología deben ser una política de Estado. Es imposible concebir una sociedad que no cuide la educación pública, preserve la salud de la población, logre inclusión social y defienda la ciencia y la tecnología. En Argentina no solo podemos importar o generar tecnologías asociadas a descubrimientos de países centrales, sino que tenemos el talento humano y la potencia para desarrollar ciencia innovadora y original que impacte en el conocimiento universal y transforme el tejido social”.

Estuvieron presentes, la vicepresidenta de Asuntos Científicos del CONICET, Claudia Capurro, la y el integrante del Directorio del Consejo, Luz Lardone y Mario Pecheny, respectivamente, el director de Relaciones Institucionales del Consejo Alejandro Dabrosky, autoridades de organismos de ciencia y tecnología y comunidad científica local.



Premio Konex de Brillante 2023

Sandra Díaz, investigadora del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, CONICET-UNC) cuenta con larga trayectoria a nivel mundial en el campo de la ecología vegetal. Es profesora titular en la Universidad Nacional de Córdoba y profesora visitante en la Universidad de Oxford. Fue pionera en el desarrollo del concepto de biodiversidad funcional vegetal, describiendo por primera vez el espectro global de forma y función de las plantas.

Gabriel Rabinovich, investigador del CONICET y director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET- F-IBYME). Sus descubrimientos, plasmados en 320 publicaciones, revelaron un nuevo paradigma de control de la respuesta inmune, permitiendo el diseño de nuevas terapias basadas en la modulación de lectinas y glicanos en cáncer y enfermedades autoinmunes. Miembro de la Academia de Ciencias de EE.UU., América Latina, Argentina, TWAS, ANCEFN y European Molecular Biology Organization. Doctor Honoris Causa de diversas universidades. La revista Immunity lo eligió entre las 25 voces de la Inmunología mundial. Inventor de 10 patentes. Co-fundador de la plataforma biotecnológica Galtec Life. (Fuente: CONICET)

Premio Konex de Platino 2023

– Matemática: Alicia Dickenstein.

– Física y Astronomía: Daniel de Florian y Gloria Dubner.

– Fisicoquímica y Química Inorgánica: Marta Litter.

– Química Orgánica: Miriam Strumia.

– Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera: Ricardo Astini y Carolina Vera.

– Paleontología: Diego Pol.

– Ecología y Ciencias Ambientales: Sandra Díaz.

– Bioquímica y Biología Molecular y Celular: Diego de Mendoza y Alejandro Vila.

– Microbiología e Inmunología: Gabriel Rabinovich.

– Ciencias Biomédicas Básicas: Ana Belén Elgoyhen.

– Medicina Interna: Adrián Gadano.

– Cirugía: Victoria Ardiles.

– Salud Pública: Pedro Cahn.

– Biotecnología: Raquel Chan.

– Nanociencias y Química Analítica: Vera Álvarez.

– Desarrollo Tecnológico: Andrea Gamarnik.

– Ciencias Agrarias y de los Alimentos: Carlos Ballaré y Noemí Zaritzky.

– Ingenierías: Silvia Goyanes.

– Energía y Sostenibilidad: Abel Julio González.

– Ciencias de la Información e Inteligencia Artificial: Pablo Goloboff.

– Pandemia – Covid19: Jorge Geffner.

– Menciones Especiales: Y-TEC (YPF-CONICET), Malbrán (ANLIS) y el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social (CITES).

– Menciones Especiales por Trayectoria: Juan José Cazzulo y Juan Carlos Parodi

– Konex de Honor a una personalidad de sobresaliente relieve fallecida en la última década: Eduardo Charreau y Christiane Dosne Pasqualini.