Profesionales de la salud continúan con medidas de fuerza por reclamo salarial

Los profesionales de la salud adheridos al sindicato APROSA llevan adelante la segunda jornada del paro de 48 horas anunciado el pasado día martes; aunque, en este día, han sumado una asamblea de visibilización en el hall de ingreso del Hospital Regional Río Gallegos, la cual tuvo lugar en horas del mediodía. Vale remarcar que la decisión fue tomada en la asamblea durante la mañana del martes, encuentro en el que los trabajadores y trabajadoras consideraron insuficiente el ofrecimiento de 40 mil pesos presentado por el Ejecutivo en la última reunión paritaria.

“No se trataba de un monto remunerativo que influya en los recibos de sueldos”, fue lo primero en remarcar en diálogo con TiempoSur, el Dr. Freddy Sánchez Céspedes, integrante del sindicato, quien explicó a la comunidad que “se está haciendo saber y visibilizar los reclamos por el salario. El Gobierno no reconoce al evento inflacionario, pero nuestro reclamo es genuino”, y señaló: “Fueron dos días de paro, donde el acatamiento ha sido importante en toda la provincia, el descontento de todos los sectores ha sido mayúsculo”. Sostuvo que “siempre estamos poniendo el pecho los profesionales de la salud, somos quienes estamos al frente y resolviendo como se puede”.

En la reunión del pasado día lunes “se solicitó un incremento teniendo en cuenta la unidad salario, pero obtuvimos un ofrecimiento del 5,5% para octubre y otro 5,5% noviembre, lo cual es irracional; no se puede aceptar sabiendo que la inflación, el mes anterior, ha sido del 12%. El rechazo fue unánime”, manifestó Sánchez Céspedes para ampliar: “Esta convocatoria o manifestación es para visibilizar y para que el Gobierno se siente nuevamente a dialogar, pero antes de las elecciones, porque, en principio, quieren que sea el día 21 de noviembre, pero nosotros nos queremos sentar la semana que viene para poder llegar a un acuerdo satisfactorio que garantice un mejor salario a los profesionales”.

En el último tramo de la entrevista se refirió a la situación de reclamo ante la falta de insumos. “Es de público conocimiento y esto se ha tratado en paritarias, que hay falta de insumos, en toda la provincia. Odontología, por ejemplo, no presta algunas atenciones, algunas cirugías tuvieron que ser reprogramadas, faltan insumos, a veces no hay tóner ni para la impresión de informes”, dijo y sumó: “Entendemos que, si bien hay una problemática a nivel nacional, por lo que Fesprosa ha hecho sus respectivos reclamos por la falta de insumos, el cierre de importaciones, la dolarización, ha hecho que esto sea un sufrimiento. La provincia no es ajena a esta situación. No han entrado los medicamentos y eso hace mella en la salud. Nación y provincia deberían gestionar esto de manera previa sabiendo cual es la situación”.