La Selección Austral femenina sub 16 logró el 3°puesto en el Argentino de Hockey Pista

La Selección Austral femenina sub 16 disputó el Campeonato Argentino de Selecciones Pista, que se jugó la semana pasada en el Microestadio Municipal de El Calafate, Santa Cruz.

Las dirigidas por Gabriela Sánchez y Raúl Heim se trajeron la medalla de bronce y contaron con Morena Cervatto como la máxima anotadora de la competencia.

Podio para las chubutenses en el Argentino Sub16

La Sub16 de la Asociación Austral de hockey, participó días atrás del Campeonato Argentino en modalidad Pista, competencia que tuvo lugar en El Calafate, provincia de Santa Cruz, logrando las chubutenses, el tercer puesto tras quedarse con el juego ante la no presentación de sus rivales, Tierra del Fuego, por sufrir una intoxicación.

A su vez, la delegación comodorense también estuvo integrada por tres árbitros, quienes tuvieron una destacada actuación. Se trata de Estefanía González Mons (arbitró la final sub 16 damas); Sebastián Marín (dirigió la final sub 16 caballeros); y Matías Bahl (participó en la final sub 14 damas).

El entrenador de la Selección Austral Raúl Heim realizó un balance de la participación en El Calafate: “Nuestro primer partido fue contra Bariloche y Lagos B y le ganamos 6 a 1. Ese mismo día pero por la tarde, nos enfrentamos a Tierra del Fuego, era el primer rival fuerte que teníamos y empatamos 2 a 2”, expresó.

Y agregó: “Después jugamos con Santacruceña Norte, se nos escapó el resultado y fue victoria del equipo rival. La verdad que fue una pena que se nos haya escapado ese partido. Al día siguiente tuvimos una doble jornada, empatamos ambos encuentros, ante la Asociación Santacruceña y Tierra del Fuego, dos rivales muy fuertes. La verdad que logramos excelentes resultados, pudimos haber ganado”.

Heim remarcó que “nos enfrentamos nuevamente a Bariloche y Lagos, fue un encuentro muy ajustado y perdimos. Pero demostramos que estamos para competir contra equipos que prácticamente juegan pista todo el año, acá tenemos una competencia muy corta, que dura dos meses como mucho. La verdad que hacerle partido a equipos como Tierra del Fuego, Santa Cruz y Bariloche y Lagos, nos hizo sentir muy contentos porque lo peleamos de igual a igual”.

La definición por el tercer y cuarto puesto no se pudo disputar debido a que la delegación de Tierra del Fuego sufrió una intoxicación y no se presentó a jugar. Sin embargo, el entrenador dijo que “estábamos muy confiados para ganarlo en la cancha, las chicas estaban muy convencidas y muy preparadas, con muchas ganas para ese partido, ya que en las primeras instancias habíamos empatado y tranquilamente podíamos haber obtenido la victoria”.

Para finalizar, Raúl Heim indicó que “el objetivo lo logramos, fuimos con la idea de lograr el podio. Nos hubiera encantado jugar la final, porque estábamos para hacerlo, tuvimos resultados muy ajustados que no nos permitieron jugarla, pero trajimos el tercer puesto que es muy meritorio”.

El plantel de Selección Austral Sub 16 estuvo integrado por las jugadoras Constanza Orcellet Barla, Fernanda Muñoz, Justina Conte Grand, Magdalena Brandolin, María Paz Barboza, Morena Cervatto, Morena Alegre Chaparro, Pilar y Rocío Poblet, Sara Rojas, Uma Klinger y Valentina Uribe, junto a los entrenadores Gabriela Sánchez y Raúl Heim y los árbitros Estefanía González Mons, Sebastián Marín y Matías Bahl.