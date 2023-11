El joven piloto Nazareno Turrez cerró un año positivo y piensa en subir de categoría

El piloto comodorense Nazareno Turrez es otra de las promesas del karting a nivel nacional, y con 12 años ya cerró un gran año en la divisional cadete del Campeonato Argentino rankeando séptimo en 60cc.

Turrez, se enfoca en su desarrollo a nivel nacional en IAME Series y el certamen argentino, y subirá a la Junior MY10 125cc. para el año que viene.

Cierre exitoso del 2023 para Turrez, que va por mayores objetivos en 2024

El jovencito Nazareno Turrez, de familia fierrera, se inició en el karting comodorense y hoy está enfocado en la IAME Series y el Campeonato Argentino de Karting, donde debutó hace 4 años, siempre en la divisional 60cc.

Este pequeño, a sus 12 años, corre en categoría cadete en dicha cilindrada, compitió en tres de cuatro fechas posibles en el Campeonato Argentino y quedó séptimo en el ranking, con grandes resultados y un equipo fuerte y experimentado como CalKev Racing, dirigido por Juan Manuel Quevedo, que le permitió explorar y explotar su potencial al máximo.

Ha realizado pruebas libres en puestos de vanguardia y finalizado entrenamientos con el mejor tiempo, en tanto que hizo podio en alguna que otra final, liderando en gran forma en alguna de sus tres fechas disputadas, y es apoyado por Comodoro Deportes desde este cierre de 2023.

“Me hicieron varias notas. Dejame agradecer porque siempre hay periodistas que están para hacerme una entrevista y tenerme en cuenta”, comentó Nazareno Turrez, a quien en Buenos Aires apodan “el salvaje sureño”. “Me dicen así en Buenos Aires, me dicen salvaje por tirarme a lo Comodoro dicen”, expresó el joven piloto.

“Desde chiquito me gustan los autos, a los meses ya estaba en las carreras. Viene de generación en generación. Estamos corriendo a nivel nacional desde los 8 años aproximadamente. Estuvimos en Trenque Lauquen, estuvimos en la IAME, Rotax, corrimos en Comodoro y ahora estamos yendo de nuevo a correr en Buenos Aires. Soy sincero, me gusta más correr en Buenos Aires. Acá no aprendemos nada, porque somos pocos kartings antes de largar. Allá tenemos vivencias que acá no. Hay muchas cosas que no sabíamos acá, y vamos aprendiendo bastante. El equipo se puso la 10 con nosotros, porque siempre están al detalle y que no se afloje nada antes de largar”, sostuvo Nazareno.

“En la escuela vamos bien, peleando como siempre. Como largar en una final contra los diez mejores. La vamos llevando. Creo que para un sueño falta mucho, soy bastante chico para empezar a soñar. Hay que aprender mucho más, con bastante experiencia se puede empezar a soñar en grande. Vamos siempre a disfrutar y con la idea de andar bien”, contó.

“Quiero agradecer a toda la gente que siempre me ayudó, que está conmigo en las buenas y en las malas. A la gente que me compró una rifa para ayudarme a poder largar en un campeonato argentino. Comprando una rifa nos ayudan mucho, porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande”, agregó.

Por su parte, su padre Federico Turrez, comentó sus sensaciones como piloto y padre de un pequeño tan fanático del automovilismo como él y toda su familia: “por ahí hablamos los días de carrera más que nada. Trato de los días de semana dejarlo que sea un chico, porque es un nene que se levanta a las 7 de la mañana. Salimos a correr, se va a entrenar, yo me voy a trabajar. Es demasiado abocado a lo que quiere hacer, así que trato conversar de otras cosas para que sea un chico. Es difícil porque tiene por ejemplo dos o tres horas de simulador por día, conoce todos los circuitos de afuera por simulador”, describió Federico Turrez, padre de Nazareno.

“El año que viene será muy difícil porque es una categoría nueva, son chasis más grandes. Creo que le llevará un año de adaptación, pero es como todo, tiene que seguir aprendiendo. Mi abuelo es Emilio Moratinos ‘el patagónico volador’, yo empecé a correr a los 5 años y hoy tengo 37, toda la vida en el automovilismo. Tener un hijo que le guste lo mismo que a mí, y que se enfoque de la manera que él lo hace, es el sueño más grande», destacó Turrez padre.