De la Fuente: “El inicio de la temporada está condicionado por la estructura de costos”

La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) volvió a alertar sobre la delicada situación que atraviesa la actividad, donde hay una pronunciada caída de ventas en el exterior y a esto se le suman las condiciones macroeconómicas de la Argentina, por lo que informan que no podrán asumir nuevos costos desmedidos. Por ello, ante el incremento salarial pautado entre el SUPA y las empresas de la estiba, alertaron que si se traslada al precio final del producto, las plantas entrarán en jaque y no podrán iniciar la temporada.

“La situación es crítica en el sector pesquero. Esto no es nuevo, lo venimos manifestando hace tiempo”, resaltó el titular de la CAPIP, Agustín de la Fuente, y luego agregó: “Ya formalizamos el pedido de emergencia ante los gobernadores de la Patagonia y los legisladores de Chubut, principalmente. Ante el atraso cambiario, las dificultades para importar y costos en dólares hacen un combo muy complejo y una situación crítica”.

Seguidamente, declaró que “todos somos parte de una cadena de valor y cada uno compone un eslabón y tiene sus criterios y costos, pero esto no puede trasladarse al precio final del producto. Sin recaer en el Sindicato o alguien en particular, es que entre todos debemos lograr una composición de una estructura de costos donde el producto terminado que tiene que llegar a las góndolas del mundo con un precio competitivo para comercializar, y es lo que no estamos logrando”.

Por otro lado, De la Fuente dijo que “la incertidumbre que genera todos estos incrementos y que no vemos que se acompañan con lo racional que está pasando en la Argentina, nos preocupa y por eso queremos dejarlo en claro. Todo acuerdo paritario no puede trasladarse a tarifas, porque eso lo termina pagando la planta de proceso y es la que más carga tiene, en insumos, trabajadores, tributario, etc”. Luego, añadió que si todo se traslada al precio final “pone en riesgo real el inicio y mantenimiento de la presente temporada de pesca”.

Ante esta situación, es que el Presidente de la CAPIP reiteró la solicitud a los diputados la necesidad de contar con la Emergencia Pesquera, ya que cada vez son más factores que ponen en riesgo la actividad.