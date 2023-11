Bomberos de Madryn comenzará con la obra de nuevo cuartel de la zona oeste

El presidente de la Asociación de Bombero Voluntarios de Puerto Madryn, Gastón Alcucero, adelantó a El Diario que en los próximos días avanzarán con el cerramiento del terreno donde estará ubicado el segundo cuartel de la ciudad.

“Esta semana comenzarán las obras. Es un paso importante que estamos dando”, manifestó Alcucero y luego agregó: “Todas las tareas se financiarán con la tasa de Municipal de Bomberos Voluntarios que paga la ciudadanía”.

Asimismo, informó que las tareas a realizar incluyen “las bases del futuro edificio y el cerramiento perimetral con la medianera para dejar el lugar en condiciones”.

Por otro lado, adelantó que continúan con las gestiones para que el Estado Provincial o Nacional puedan bajar fondos suficientes para la construcción total del nuevo destacamento que necesita imperiosamente Puerto Madryn.

“Hemos entregado el proyecto y la solicitud a funcionarios y esperamos que haya respuesta. El servicio de bomberos es público de gestión indirecta estatal, es decir, el Estado debe garantizar este servicio y la Asociación está para lograr la prestación del servicio. Así como construyen escuelas y hospitales, deberían construir cuarteles o destacamentos”.

Vale recordar que el edificio estará ubicado en el corazón del barrio Presidente Perón, sobre la calle Ejercito de los Andes, a un costado de la Asociación Vecinal.

Por último, declaró que este paso no indica que se dejará apostada una unidad en el lugar, ya que hasta tanto no esté toda la obra terminada, con los servicios y la estructura terminada, no se puede garantizar un servicio eficiente. “Vamos a comenzar con la obra y vamos a continuar las gestiones para que aparezcan los recursos de quienes deben aparecer”, concluyó.