Argentina entrenó este lunes y viaja a Brasil para el duelo por Eliminatorias

La Selección Argentina realizó este lunes el último entrenamiento antes de viajar a Brasil para afrontar mañana el clásico sudamericano en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por la sexta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El combinado nacional, se medirá ante «la Verdeamarelha» por la 6° Fecha del certamen, a jugar desde las 21:30 horas.

Entrenó «La Scalonetta» y viaja a Brasil

Apenas cinco minutos después de las 11.00, el capitán Lionel Messi fue el primero que apareció en la cancha principal junto a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, acompañados por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Antes del inicio de la actividad, hubo una extensa charla de Messi, De Paul y Paredes, mientras el resto del plantel realizaba juegos con pelota.

Ángel Di María estuvo cerca de los tres referentes junto a Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Nicolás Otamendi, el último en sumarse al grupo.

Del otro lado, la otra parte del plantel se juntó para hacer juegos con pelota.

Allí estaba Lucas Ocampos, quien se entrenó con normalidad tras quedarse afuera del partido contra Uruguay por una molestia.

Ya con todo el plantel completo, el preparador físico, Luis Martín, encabezó las tareas de entrada en calor.

Antes del cierre de los 15 minutos abiertos a la prensa, los futbolistas se reunieron en el círculo de la mitad de cancha para el tradicional loco.

En la última práctica, Scaloni afinará los detalles del equipo que visitará mañana a Brasil en el estadio Maracaná, desde las 21.30 en el último partido del 2023.

El plantel almorzará y descansará en la concentración del predio y a las 18.00 está programado el vuelo chárter hacia Río de Janeiro.

Habló Scaloni

Post entrenamiento, el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se expresó en conferencia de prensa ante los medios de comunicación: «el equipo lo tengo definido pero aún no se lo comuniqué a los futbolistas. Haremos algún pequeño cambio», comentó en principio.

Con respecto al encuentro del pasado jueves ante Uruguay, en el que Argentina cayó como local por 2 a 0, Scaloni aseguró que «siempre dijimos que no éramos imbatibles. Debemos recuperarnos rápidamente. Más allá de perder y de no hacer un buen partido, el equipo compitió y eso me deja tranquilo».

En cuanto a variantes de cara al cotejo ante Brasil, el DT argentino explicó que «los cambios no serán por rendimientos. Si cambiamos, lo haremos para intentar hacerle daño al rival y que ellos no nos lastimen a nosotros».

Con respecto al rival, el entrenador del seleccionado campeón del mundo, indicó: «todos los jugadores de Brasil son de primer nivel. Más allá de las bajas que pueda sufrir, tiene reemplazos que estarán a la altura».

«El partido con Brasil tiene un condimento especial porque es un clásico y se jugará en su cancha», cerró Scaloni.