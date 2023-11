Animalito e’ dios

Las profundidades de los océanos guardan enormes secretos, muchos de ellos están representados por las impresionantes criaturas que viven allá abajo. Esto no es solo un tema de palabra, puesto que con regularidad se va tomando registro de nuevas especies que se habían ocultado al ojo humano. Así llegamos a fotografías que nos permiten saciar la curiosidad. Aquí tenemos el caso de un “demonio marino” que fue visto a 373 metros de la superficie marina de las islas Galápagos.

Las imágenes fueron tomadas durante una expedición dirigida por el Schmidt Ocean Institute en colaboración con el Parque Nacional Galápagos y la Fundación Charles Darwin.

La especie no está del todo identificada, pero, de acuerdo a Live Science, esta sería parte de los peces ganso. Es importante reiterar que estas fotografías se tomaron a 372 metros por debajo de la superficie del océano. No obstante, otros miembros de la familia Lophiidae (peces ganso) encuentran refugio hasta los 900 metros de profundidad.

Peces ganso

Los peces ganso llaman la atención por su inusual aspecto, al menos entre los animales terrestres. Pueden ser de color marrón rojizo, moteados y cubiertos de cerdas.

El cuerpo, de los también llamados «rapes», se conforma por una cabeza y parte frontal aplanada y ancha. La parte trasera resulta mucho más angosta, en comparación, según reporta el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés).

Además, los peces ganso suelen tener articulaciones modificadas en sus aleteas, por eso es que pueden usarlas como una suerte de pies. Y, en lo que respecta a su alimentación, esta se basa principalmente en otros peces, pero también en crustáceos.