Aguilera: «La obra pública de Chubut no tiene deuda, está saneada»

Un día antes de presentar el informe de gestión junto al gobernador Mariano Arcioni, el ministro de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos de Chubut, Gustavo Aguilera, aseguró que «la obra pública de la Provincia hoy no tiene deuda».

«En todos estos años hemos trabajado muy en conjunto con cada una de las empresas. La situación de la obra pública hoy está saneada, con los pagos al día. Incluso con los problemas macroeconómicos del momento. Las certificaciones de obra están al día. La obra pública de la provincia hoy no tiene deuda. Está saneada«, aseguró el funcionario, en diálogo con Pido la Palabra, en AzM Radio.

Aguilera incluso dijo que «muchos pagos se hacen antes de la fecha de vencimiento de las órdenes de pago, cuando están los fondos y el certificado ya está aprobado. Cuando podemos, pagamos antes para minimizar este descalce que se produce por la inflación».

El ministro comparó la situación actual con la recibida en 2019: «Hoy tenemos, con mayor o menor nivel de ejecución, las obras en marcha con fondos propios y de Nación. No tenemos ninguna obra detenida por una empresa que dice ‘Como no me estás pagando, paro la obra‘, como sí teníamos en el 2019 cuando asumimos la gestión, producto del desfinanciamiento de obras tanto del Gobierno nacional como del provincial«.

Sobre el final, Aguilera dejó entrever su disconformidad respecto del diálogo entablado con el gobierno entrante. Consultado sobre el estado de la transición entre gabinetes, expresó: «A mí me gustaría que tuviéramos más presencia, pero sé que por ahí no es fácil conseguir los interlocutores. Venimos pasando información, pero creo que el Ministerio tiene muchísimas áreas complejas, con trabajo que en el día a día es agobiante, como la planificación a futuro. Creo que deberíamos hacer más hincapié en eso«.

Escuchá la entrevista completa acá: