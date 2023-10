Ya se puede renunciar a los subsidios estatales para viajar con la tarjeta SUBE

Desde hace tiempo existe una gran parte de la sociedad argentina que exige que se limiten los subsidios y los gastos sociales del Estado, buscando optimizar la economía pública. En este marco, el Gobierno Nacional ha dispuesto que las personas que viajan con SUBE, y que así lo deseen, puedan renunciar de forma opcional al subsidio del transporte público de pasajeros

De esta forma, detallaron que las personas usuarias de la tarjeta SUBE, desde el viernes 20 de octubre, podrán tramitar la renuncia opcional al subsidio que el Estado Nacional viene destinando para compensar la tarifa de los servicios de transporte público de pasajeros de jurisdicción nacional.

Para gestionar la renuncia opcional al subsidio, las personas usuarias deberán completar un formulario que tendrá carácter de declaración jurada y que estará publicado en el sitio web oficial argentina.gob.ar/sube. Este formulario les permitirá, a quienes renuncien al subsidio, abonar con SUBE la tarifa plena de tales servicios que pasará a costar 1.100 pesos para trenes y 700 pesos para colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida comenzará a regir después del 27 de octubre de manera automática para quienes lo soliciten mediante la web, pero desde el próximo viernes y hasta tanto sea procesada la información recibida, puede solicitarse al conductor o conductora del colectivo abonar la tarifa plena.

No es obligatorio

Es importante recordar que quienes decidan renunciar al subsidio al transporte público también dejarán de recibir el beneficio de la Tarifa Social Federal, que les permite viajar con un 55% de descuento adicional en el valor del boleto como así también los descuentos por integración (RED SUBE) y Atributos Locales.

Los precios de los pasajes no se verán modificados para aquellas personas que no manifiesten explícitamente su voluntad de renuncia al subsidio, de manera tal que no deberán completar el formulario y seguirán viajando con la tarifa actual.

Los pasos para gestionar la renuncia opcional al subsidio en el transporte público son:

1- Para efectuar la renuncia al subsidio, debe estar registrada la SUBE. Se puede registrar en https://tarjetasube.sube.gob.ar/SubeWeb/WebForms/Account/Views/clave-sube-registro.aspx

2- Luego, se deberá completar el formulario de renuncia al subsidio, que tendrá carácter de declaración jurada y estará publicado a partir del 20 de octubre en el sitio web de SUBE (argentina.gob.ar/SUBE).

3- Una vez realizada esta gestión, la información será procesada y después del 27 de octubre quienes completaron el formulario pagarán automáticamente la tarifa plena sin subsidio.