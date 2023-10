Un nuevo transporte unirá dos localidades con el Parque Nacional Monte León

El día 12 de octubre se llevó a cabo la prueba piloto de lo que será el próximo transporte que unirá las localidades de Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedra Buena y el Parque Nacional Monte León. El mismo tendrá como objetivo principal el poder potenciar el turismo provincial, al igual que impulsar el circuito turístico de ambas localidades. El proyecto se encuentra siendo abordado tanto por el personal de Parques Nacionales como de la Dirección de Turismo de la ciudad de Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena.

En este marco, la integrante del Parque Nacional Monte León, Mariela Gauna, dialogó con TiempoSur y explicó que se viene trabajando en esta idea “desde hace ya dos años”. El proyecto se encuentra enmarcado en un programa -el cual surge de la Dirección de Planeamiento Estratégico de la Administración de Parques Nacionales- denominado “Programa de Transferencias de Municipios de las Comunidades Lindantes a las Áreas Protegidas”. Y consiste en una serie de ejes que, según explica Gauna, tienen que ver “con el ambiente, el desarrollo turístico, con las comidas originarias y distintos temas desde los cuales, los Municipios pueden presentar proyectos y, en base a eso, Parques lo analiza y se evalúa a fin de que se pueda prestar colaboración para que luego se avance y prospere”.

En el caso de esta nueva línea que unirá ambas localidades con el Parque Nacional Monte León, “fue Puerto Santa Cruz quien, con el acompañamiento nuestro, presentó este proyecto para poder contar con este vehículo, ya que en este trabajo articulado siempre se resaltaba el inconveniente de no tener todavía empresas locales que hagan los traslados, ya sean agencias de viajes u otros. Únicamente, estaban los taxistas o remiseros, pero cuando tenés un grupo numeroso se complica y los costos ya son otros”, puntualizó.

Prueba piloto

El día 12 de octubre se realizó una prueba piloto para la implementación del nuevo transporte. La misma se llevó a cabo junto con informantes de ambas localidades, con el fin de evaluar costos, tiempos y detalles relacionados a la parte operativa del servicio. “Estamos felices de que en breve podamos salir a comunicar que ya empezó a funcionar el vehículo y que sea una forma, no solamente de acercar a los turistas, sino también a los vecinos, tanto de Puerto Santa Cruz como de Piedra Buena, ya que no todos tienen vehículo o los caminos no están tan buenos”, añadió Gauna.

La integrante del Parque Nacional Monte León señaló que esta nueva iniciativa generará un impulso en el desarrollo turístico que se pretende para la región, algo en lo que se viene trabajando fuertemente. “El Parque tiene unos atributos bellísimos y lo que más queremos es que todos puedan acercarse, conocer, disfrutar y recorrerlo”, expresó.

Por otro lado, la implementación de este transporte impactará más directamente en ambas localidades. “Las comunidades vecinas se tienen que apropiar del Parque Nacional y que pase a ser una herramienta más de desarrollo para ellos; porque la gente que va a conocer el Parque se va a hospedar en Piedra Buena o en Puerto Santa Cruz y va a requerir servicios gastronómicos o, si alquila una cabaña, va a ir a una despensa para hacerse de comer; entonces, es el comenzar con todo ese circuito turístico que se genera”, destacó la integrante del Parque Nacional Puerto León.

Temporada alta

Finalmente, Mariela se refirió a los preparativos que realizan desde el Parque Nacional para recibir la temporada alta de turismo e indicó que se encuentran “trabajando un montón. Fue un invierno muy duro y eso provocó que algunos senderos o caminos hayan tenido un par de grietas por lo que, ni bien mejoró el clima, empezamos a trabajar fuertemente para poner otra vez en condiciones los servicios y, por otro lado, estamos trabajando mucho en los servicios que se ofrecen en la costa, donde está el área de acampe”, destacó.

“Calculamos que va a ser una temporada bellísima -como fue la anterior- y a nosotros no nos queda otra que trabajar mucho para recibirlos de forma adecuada y que el visitante, cuando venga al Parque Monte León, se lleve una experiencia súper grata, que es lo que más nos interesa”, concluyó.