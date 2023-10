¿Qué es el “Modo monje”?

Un número creciente de personas encontró la solución contra todas las distracciones que significan la llegada de emails, mensajes y notificaciones en redes sociales y de esta forma volverse más productivas y recuperar un equilibrio mental.

Cuando realmente necesita concentrarse en su trabajo, Susie Alegre usa una aplicación en su teléfono que bloquea el acceso a las redes sociales durante el tiempo que ella requiera. Alegre, una abogada de derechos humanos basada en Londres, dice que el desconectarse de esa manera le permite concentrarse mejor, porque le quita las distracciones. “Creo que es increíblemente difícil tener un teléfono inteligente y no malgastar un tiempo significativo con sólo la fuerza de la voluntad”, reconoce.

La app que Alegra utiliza se llama Freedom (que traduce a “libertad”). Con ella se puede escoger las redes sociales y sitios web específicos que bloquear, o desconectar completamente el acceso a internet. Se selecciona cuánto tiempo se quiere que dure el bloqueo en horas y minutos. Posteriormente se puede cambiar las opciones o cancelarlas antes de que se cumpla el tiempo.

Alternativamente, se puede pulsar el “modo seguro”, lo que significa que no se puede cancelar el bloqueo hasta que se cumpla el tiempo que has programado.

Susie Alegre añade que usa la app Freedom en lugar de simplemente apagar el teléfono, “cuando necesito estar disponible al teléfono, pero en realidad no quiero distraerme”.

Otras aplicaciones similares en el mercado incluyen ColdTurkey, FocusMe y Forest.

Contra el asedio constante

Con la proliferación de las plataformas de redes sociales y dispositivos compitiendo por nuestra atención, un creciente número de personas están buscando maneras que les ayuden a resistir el deseo de estar continuamente revisando las notificaciones y desplazando la pantalla para ver el chorro de información en las redes sociales.

El auge en la popularidad de este método de buscar mayor productividad se llama “modo monje” (monk mode, en inglés). Esto implica dedicarse a una sola tarea sin la intromisión de tecnología ni otras distracciones.

El término se ha vuelto viral en TikTok, donde los videos rotulados #monkmode acumulan hasta el momento más de 77 millones de visualizaciones, un aumento de 31 millones desde mayo.

Alegre le atribuye el crédito a la app Freedom de ayudarla a concentrarse en la escritura de su libro, una obra de no ficción apropiadamente titulada “Freedom to Think” (Libertad para pensar), que se publicó el año pasado.

“Irónicamente, mi libro trata precisamente sobre el desafío de concentrarse en la era digital, y la manera como la tecnología está diseñada para relacionarse con nuestras mentes e interferir con nuestros procesos mentales”, afirma.

Sin embargo, desconectarnos de las redes sociales e internet en general no es fácil, dice Grace Marshall, una autora y asesora de productividad. Ella apunta a numerosos estudios de años recientes que resaltan su naturaleza adictiva.

“Recibes un ping (aviso sonoro) en un dispositivo y crea un bucle abierto”, señala Marshall. “Nuestro cerebro quiere cerrar ese bucle mirando la notificación porque recibimos una inyección de dopamina [un químico natural liberado en el cerebro que nos hace sentir bien] cuando cerramos el bucle”.

Tecnología contra la tecnología

El fundador de la app Freedom, Fred Stutzman, explica que tuvo la idea cuando asistía a la universidad y se dio cuenta de que pasaba demasiado tiempo en Facebook y no lo suficiente en su tesis de grado. La app tiene ahora más de 2,5 millones de usuarios en todo el mundo.

“No es que sea algún tipo de falla en nuestras capacidades humanas” que tantos de nosotros no podamos resistir revisar constantemente nuestros mensajes en las redes sociales, insiste.

“Meta [dueño de Facebook Instagram y WhatsApp] emplea a cientos de graduados con PhD y científicos del comportamiento para hacer la app más estimulante. Esa no es una lucha justa con una persona promedio”.

Stutzman se jacta de estar contento de “usar la tecnología para resistir a la tecnología”.

Freedom asegura que tuvo un gran aumento de usuarios durante la pandemia, con descargas de la app aumentando 50% en 2020, y 500.000 usuarios nuevos afiliándose en 2021. Se dice que las plataformas que más se bloquean son Instagram, Facebook y Twitter.

Si no quieres depender de apps para mejorar tu concentración, Mark Channo, un asesor de productividad y actitud mental, aconseja que empieces por hacer pequeños cambios a tu rutina diaria. “Si quieres crear un cambio y hábitos, haz el comportamiento minúsculo”, dice.

“Si no quieres ver YouTube, crea otros hábitos que te sean beneficiosos. Poder manejar las distracciones es clave. Cuando te sientes frente a tu portátil en la mañana, pregúntate, ‘¿qué es lo más importante que debo completar hoy?’, y préstale atención a lo que contestes”.

Adicción a los dispositivos

Vladimir Druts, cofundador de FocusMe, sostiene que la adicción a las redes sociales debe ser tomada más en serio. “La sociedad se enfoca en la adicción a las drogas o al juego. Pero creo que muchas veces no nos damos cuenta de que somos adictos a nuestros dispositivos y a nuestras muletas digitales”.

Druts interpreta el modo monje como un movimiento en contra del constante deseo de gratificación instantánea. “Mucho del espíritu de la época tiene que ver con ‘hazte rico rápido, haz millones en un instante’. El modo monje es un contraste necesario para decir, ‘no vas a lograr nada si no forjas el tiempo cada día y estás presente”, asegura.

En el futuro, con el auge de la inteligencia artificial, las distracciones de la tecnología solo van a aumentar, afirma Druts. “La IA simplemente está incrementando la cantidad de contenido allá afuera”, sostiene.

“Vamos a ver un crecimiento exponencial de apps compitiendo por tu atención. El modo monje definitivamente se va a fortalecer”.