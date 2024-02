Prisión preventiva para el sospechoso del homicidio de José Barrientos

Durante la jornada del martes 31 de octubre del corriente, se llevó a cabo una audiencia de control de detención y apertura de investigación en el marco de una causa donde se investiga la muerte de José Barrientos y por la que está detenido Facundo Monteros por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor.

El juez Gustavo Castro resolvió autorizar la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de seis meses y dictar por el mismo tiempo la prisión preventiva de Facundo Monteros.

Fiscalía

La funcionaria de fiscalía Verónica Alabart describió el hecho ocurrido el 13 de octubre cuando Facundo Monteros interceptó José María Barrientos en las intersecciones de las calles Marconi y Costa Rica de Trelew, quien estaba acompañado de su hijo y otras personas, y utilizando un arma efectuó un disparo en la cabeza ocasionado la muerte de la víctima, para luego darse a la fuga. Por la gravedad del hecho el MPF solicitó la prisión preventiva por el plazo de seis meses de prisión preventiva.

Defensa

A su turno los defensores particulares Rodrigo Miquelarena y Martín Castro no se opusieron a la apertura de investigación. No negaron que su asistido se encontraba en el lugar del hecho, pero, el mismo, intervino con una causal de justificación que se probará a lo largo de la investigación. Asimismo, se opusieron al plazo de la medida de coerción solicitada indicando que no hay peligro de fuga atento que su asistido se encuentra en la presente audiencia por voluntad propia solicitando que sea por el plazo de 2 meses.

Informaron al juez que actualmente donde se encuentra alojado el Sr. Monteros, se encuentra en peligro la vida o la integridad psicofísica, por encontrarse otros internos alojados en la alcaidía que tienen amistades con la víctima.

Finalmente, el magistrado resolvió tener por abierta la investigación preparatoria dispuesta por el ministerio público fiscal en orden al delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor y disponer la prisión preventiva de Facundo Iván Monteros por el plazo de seis meses.