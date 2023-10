Iturrioz confirmó que va a ser ministro, pero dijo que no va a «hacer política»

El fiscal general de Chubut, Héctor Iturrioz, justificó su paso del Poder Judicial hacia el Ejecutivo provincial a partir del próximo 10 de diciembre, cuando asuma como Ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Ignacio Torres.

El Artículo 174 de la Constitución de la provincia del Chubut dice que «ningún magistrado o funcionario perteneciente al Poder Judicial puede intervenir en acto alguno de propaganda electoral o política ni ejercer empleo público o comisión de carácter público nacional o provincial«.

En su visita al programa Clave Política, se le consultó si al cambiar de trabajo no incurriría en una causal de inhabilidad, a lo que contestó categóricamente: «Yo no voy a hacer política. Hay una confusión allí. Pensar que alguien que asume una función ejecutiva va a hacer política partidaria es no entender la razón de ser de un funcionario público del Ejecutivo. Esa razón de ser es brindar un servicio a la comunidad. A veces eso no pasa, pero esa es la razón de ser. Al menos, así lo entiendo yo».

«Conozco un montón de gente con formación técnica que ha intervenido en la faz ejecutiva de diversos gobiernos sin adherir a ningún partido político. Yo no sé por qué tienen esta confusión. Hacer política partidaria no creo que sea un concepto análogo de ejercer una función ejecutiva«, argumentó.

Por otra parte, el fiscal fundó su posición citando el Artículo 38 del Reglamento Interno General (RIG) del Poder Judicial de la provincia, que prevé una licencia especial para aquellos «que fueran elegidos o designados para ejercer funciones públicas nacionales, provinciales o municipales en cargos directivos».

El mismo artículo del RIG también establece que «en los casos en que el agente aceptara su nominación para cualquier cargo electivo de representación política e interviniera por dicha causal en la respectiva campaña electoral, podrá solicitar licencia«, poniendo a prueba los límites del texto constitucional.

Iturrioz defendió su cambio de rol recordando ejemplos de fiscales que se erigieron funcionarios del Poder Ejecutivo, como José María Campagnoli, Carlos Stornelli, Norberto Quantín o Pablo Javier Lanusse. Además aludió al caso del juez Leonardo Pitcovsky, a quien «lo invitaron a ser parte de un gobierno provincial y el Superior Tribunal de Justicia le denegó la licencia, lo que puede pasar. Miquelarena no está obligado a dármela«.

