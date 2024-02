Investigan a dos hermanos de Trelew por una feroz balacera en Planta de Gas

La jueza Ivana González morigeró la medida de coerción dictada oportunamente por un plazo de tres meses. Los dos sujetos son hermanos y están investigados por intento de homicidio en un hecho ocurrido el pasado 9 de octubre del corriente en el barrio Planta de Gas de Trelew.

Durante la jornada del martes 31 de octubre del 2023, se llevó a cabo una audiencia de control de la prisión preventiva que pesa sobre Brandon y Fernando Artiles, en el marco de una investigación en curso respecto de los dos hermanos y que fuera dispuesta por el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal general Gustavo Núñez, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter tentado.

Defensa

Al inicio de la audiencia, la defensora particular Gladys Olavarría solicitó la libertad de sus asistidos ya que, de acuerdo al proceso en curso, no existen pruebas objetivas, más allá del testimonio de una de las víctimas, que puedan demostrar que sus representados fueron los autores del hecho que se investiga. La defensora insistió en que, hasta el momento solo existen los testimonios de las dos víctimas y una de ellas, ni siquiera pudo reconocer a ninguno de sus representados mientras que el otro testimonio, no fue contundente en cuanto a la descripción de sus defendidos. Además, deslizó una supuesta enemistad entre uno de sus representados y una de las víctimas mientras estuvieron detenidos por otras causas.

Manifestó que hasta el momento la fiscalía no ha aportado ningún elemento de prueba objetivo para mantener la medida de coerción dispuesta y solicitó la libertad de sus asistidos ya que no existen los peligros procesales tenidos en cuenta anteriormente. Subsidiariamente, solicitó la morigeración de la medida de coerción por presentación periódica en sede judicial o un arresto domiciliario con salidas laborarles y para tratamientos de salud previstos.

Fiscalía

Por su parte, el fiscal general Gustavo Núñez se opuso al pedido de la defensa insistiendo en que los elementos colectados hasta el momento confirman la teoría del caso en cuanto a la autoría de los dos hermanos investigados y en relación a ello la existencia de los peligros procesales. Por ello, solicitó que mantenga la prisión preventiva por el plazo que dure la investigación, por seis meses.

De acuerdo a la investigación que se lleva adelante el hecho ocurrió el 9 de octubre pasado, cuando dos personas, a bordo de su vehículo, pasan por una esquina del barrio Planta de Gas donde se encontraban Brandon y Fernando Artiles, quienes portando armas de fuego comienzan a disparar al vehículo, impactando al menos cinco proyectiles, y uno de ellos da en el cuello de una de las víctimas, con orificio de salida.

Arresto domiciliario

La jueza Ivana González resolvió morigerar la medida de coerción a un arresto domiciliario, por un plazo de tres meses, con salidas laborales a un establecimiento rural para Fernando Artilles, y para su hermano Brandon, en el domicilio de su madre, con salidas puntales para trasladar a su progenitora por cuestiones de salud. Indicó que la situación de los dos sujetos se modificó en cuanto a los argumentos vertidos por las partes, impactando sobre la teoría del caso del MPF, aunque no la derrumba, y por esto último, indicó que el riesgo procesal de entorpecimiento sigue vigente para fundamentar la medida morigerada.