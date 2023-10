Impulsan la creación de una Pensión Provincial para todas las personas con discapacidad residentes en Chubut

Se trata de un proyecto de ley presentado en la Legislatura por el diputado provincial del radicalismo Manuel Pagliaroni, con acompañamiento de pares de distintos bloques.

El diputado provincial de la UCR Manuel Pagliaroni presentó en la Legislatura, junto a pares de distintos bloques, un proyecto de ley para crear una Pensión Provincial No Contributiva para las personas con discapacidad que residan en Chubut.

La iniciativa fue presentada con las firmas de Leila Lloyd Jones (Chubut Unido), Adriana Casanovas (PJ Frente de Todos), Tatiana Goic (Cultura, Educación y Trabajo); Graciela Cigudosa y Juan Pais (Chubut al Frente).

De acuerdo con el proyecto, la pensión se otorgará a todas las personas con discapacidad generada por patologías desde el nacimiento, y previa presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En el caso de los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, no será necesaria la presentación del CUD.

“lnstitúyese con alcance provincial la Pensión Provincial Para Personas con Discapacidad, de carácter inembargable y no contributivo”, dice el proyecto, que indica además: “Las disposiciones de esta ley solo serán aplicables a las personas que padezcan patologías desde su nacimiento, quedando excluidas aquellas discapacidades resultantes de causas sobrevinientes”.

Los requisitos

Para acceder al beneficio, las personas deberán acreditar, entre otros requisitos, ser argentino/a nativo/a o por opción, naturalizado/a o residente, con residencia legal en el país no inferior a 5 años previos a la solicitud; así como contar con residencia efectiva de un año anterior a la fecha de solicitud del beneficio en Chubut.

También las personas deberán “acreditar la condición de discapacidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 22.431, mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente”.

En tanto, en el caso de las personas desde el nacimiento hasta los 6 años la pensión se otorgará “sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), siempre que se acredite la existencia de un diagnóstico médico, y mientras se encuentre en curso el proceso de evaluación para la obtención del CUD”, indica el artículo tercero.

En relación con el monto, el beneficio “consiste en el pago de una prestación mensual equivalente a un salario Mínimo Vital y Móvil”, menciona otro de los artículos.

Compatibilidad

En este sentido, se aclara en el proyecto que la Pensión “debe ser compatible con cualquier otro tipo de beneficio contributivo o no contributivo y con cualquier tipo ingreso proveniente de cualquier actividad laboral ya sea en relación de dependencia o como trabajador autónomo”.

Establece la normativa además que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social Familia, Mujer y Juventud, que estará en contacto con cada uno de los municipios para garantizar el cumplimiento de la legislación.

Prestación nacional injusta

Entre los fundamentos para crear este beneficio, Pagliaroni y los legisladores que acompañan la propuesta argumentaron que la actual Pensión Nacional no contributiva para las personas con discapacidad “es una prestación insuficiente e injusta”.

“Esta consiste en un pago mensual que apenas alcanza al 70% del haber mínimo jubilatorio, lo que implica una situación de pobreza y exclusión para las personas beneficiarias”, observaron.

“Además -añadieron- para acceder se exigen requisitos arbitrarios y discriminatorios: como no percibir ninguna otra prestación previsional o asistencial; no tener bienes ni ingresos propios ni del grupo familiar que superen el monto establecido, no ser trabajador afectado al régimen de monotributo, entre otros criterios socioeconómicos”.

“Estas condiciones vulneran los derechos humanos de las personas con discapacidad y contradicen los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, marcaron.

Por ello propusieron esta pensión para que “complemente y mejore la pensión nacional existente, de carácter inembargable y no contributivo, para todas las personas con discapacidad cualquiera sea su condición económica, familiar o social”.