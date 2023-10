Glinski se comprometió a trabajar por el «triunfo definitivo de Massa»

El diputado electo de Unión por la Patria, José Glinski, celebró el crecimiento de su espacio en la provincia de Chubut que contribuyó al triunfo de Sergio Massa a nivel nacional y aseguró que, por su parte “se inicia un compromiso con los chubutenses y espero poder representarlos de la manera más genuina en el Congreso Nacional”.

“Creo que la única forma de poder llevar adelante las tareas es volviendo a la provincia de manera recurrente, caminando como hicimos en la campaña, como parte del trabajo de todos los días”, agregó el candidato que asumirá como legislador nacional en el próximo mes de diciembre.

Con respecto a los resultados de los comicios que se realizaron hoy, dijo: “Estamos muy contentos, fuimos la única fuerza política que creció de las PASO a estas elecciones generales en la Provincia del Chubut”. “Quiero agradecer especialmente a toda la militancia, que ha desarrollado un gran trabajo, y los comprometo a redoblar el esfuerzo y seguir cuerpo a cuerpo, tocando todos los timbres, para que Massa logre el triunfo definitivo en el ballotage”, subrayó Glinski.

“Interpretamos muy bien el mensaje de Massa, pudimos caminar toda la provincia, lo hicimos casi en soledad, nuestros contrincantes, no solamente no caminaron sino que no dieron ninguna discusión y debate público y creo que eso la gente lo valoró, el esfuerzo, el trabajo, hicimos una campaña muy austera, donde la gente militó desde el territorio de la comarca”, agregó.

Destacó también el triunfo en ciudades como Esquel y la mejora en Trelew y Comodoro. “Me parece que estamos en una situación quizás impensada para algunos, para nosotros no, porque vimos venir de alguna manera ese cambio de clima que había en la política, en la realidad y bueno ni hablar lo que creemos que va a pasar a nivel nacional”, aseguró.

“La mejoría en los votos tiene que ver con las medidas económicas también que ha tomado Massa en el último tiempo. Ha habido medidas de gobierno, ha habido militancia, ha habido mística, se han recuperado los valores de hacer política”, indicó y explicó que “cuando la política era una mala palabra de golpe porrazo volvimos a discutir y que la gente es muy consciente de lo que está en juego en la Argentina”.

Con respecto al futuro, remarcó que “tenemos un desafío muy grande, digo siempre que la Provincia del Chubut es una provincia que tiene que estar sentada en la mesa de decisiones de la Argentina y los temas de la Argentina son temas que tienen que ver con todos los temas energéticos” y ejemplificó con el proyecto de Cuencas Maduras que tratará el Congreso Nacional: “Como diputado electo voy a hacer fuerza para que salga lo antes posible”.

Asimismo, indicó que “el gobernador electo, Ignacio Torres, es el que tiene la responsabilidad de convocar a los diputados y legisladores de la oposición y la responsabilidad de llevar adelante una gestión ya sin banderas políticas y pensando lo mejor para la provincia”.