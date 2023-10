Glinski: «Me sentaré con quienes sea necesario para priorizar los intereses de Chubut»

El diputado nacional electo de Unión por la Patria, José Glinski, aseguró hoy que el planteo de Sergio Massa es que “Argentina necesita nuevos consensos, que la dirigencia política se arremangue y se ponga a trabajar, no a generarle más problemas y más angustias”.

“Tenemos que trabajar por el reencuentro de los argentinos, poner el acento en aquellas cosas en las que estamos de acuerdo, y no tomar decisiones basadas en la bronca y en el enojo, me parece que es uno de los mensajes que arrojaron las urnas”, agregó.

A modo de ejemplo, señaló que “seguramente me sentaré con la diputada Ana Clara Romero y con todos los que sean necesarios” porque “hay una oportunidad tal vez para superar la grieta, como es el proyecto de ley de Cuencas Maduras, ella envió un proyecto al Congreso y Massa viene consensuando un acuerdo, y seguramente va a haber aspectos para compatibilizar y mejorar en la iniciativa, y que sea lo mejor para Chubut y las provincias con áreas de esas características”.

En ese sentido, aseguró: “Me voy a sentar con quien me tenga que sentar siempre que se prioricen los intereses de la provincia a los personales”.

“Probablemente podamos ponernos de acuerdo en las cosas que tenemos que impulsar en conjunto y va a haber espacio para que eso se pueda discutir siempre y cuando eso priorice los intereses de Chubut”, concluyó y recordó que “sin lugar a dudas es una de las demandas más sostenidas en el tiempo tanto por el sector empresario de la provincia como por el sector del trabajo”.

“A pesar de que la economía no da tregua, hay algunas cosas que los argentinos y las argentinas ponemos en valor”, remarcó Glinski en declaraciones periodísticas donde destacó que “interpretamos que teníamos que escuchar, siempre pusimos primero la oreja y después conversamos, dijimos nuestras verdades”.

“Massa plantea un gobierno de unidad nacional, terminar con la grieta y eso significa que cada uno de nosotros también va a tener que poner la oreja con el familiar que se peleó, con el amigo con el que ya no se habla más de política, me parece que estamos en un momento en la Argentina que amerita ese reencuentro y nosotros estamos no solamente dispuestos sino promoviéndolo”, sentenció.

Asimismo, agregó que: “Estamos consolidando un espacio que integra cada vez más sectores de la sociedad, mientras que nuestros adversarios están protagonizando una telenovela”.

Con respecto al apoyo de Patricia Bullrich a Javier Milei y el impacto en los votantes, dijo que “hay algunas reacciones que sirven para ver que la inmensa mayoría de las personas no es arriada por los dirigentes, con lo cual es un pacto muy de cúpula, dirigencial, muy de casta, diría el Javier Milei de hace unos meses”.