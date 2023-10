Galmes: «Que haya seis candidatos en Corcovado es algo histórico y muy bueno»

Rodrigo Galmes, candidato a intendente de Corcovado por Juntos por el Cambio, destacó el alto nivel de participación y representación electoral en las elecciones del próximo domingo.

En diálogo con AzM Radio, Galmes se mostró esperanzado, mirando los resultados del último comicio: «La campaña para la elección del nuevo Gobernador fue exitosa en nuestro pueblo. La gente ya empezó a marcar un cambio de aire, que se cristalizó en la victoria de ‘Nacho’ Torres. Acá ganamos la elección muy bien. La gente empezó a ver otra alternativa, creemos que ahora va a ser similar. Cuando charlo con los vecinos, me dicen que quieren ver algo renovado. Soy un hijo de este pueblo y me pone muy contento que me hayan dado esta posibilidad».

«Hoy todas las miradas están puestas en los candidatos locales. Somos seis los que vamos a competir por la intendencia el 22 de octubre. Hoy está sucediendo algo histórico en Corcovado. Hace más de 25 años que no se veía tanta representación local. Eso es muy bueno y genera mucha expectativa», agregó.

Galmes afirma que no se han resuelto las necesidades básicas de la comunidad. «Hoy los problemas básicos siguen existiendo. Ayer me junté con una familia en un barrio y no tenían agua. Entonces, hay una política visual que se ha hecho, pero seguimos teniendo problemas de cloacas, de agua, de energía, de conectividad. Son servicios que todavía no se han resuelto y la comunidad está esperando», lanzó.

Escuchá la entrevista completa: