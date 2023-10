Fabián Puratich, más bostero que nunca: «Voy por la séptima»

Esta mañana en AzM Radio, Fabián Puratich mantuvo una imperdible entrevista en la que surgió una inesperada comparación, y el Subsecretario de Integración de los Sistemas de Salud de la Nación se mostró más bostero que nunca. «Voy por la séptima«, aseguró.

Al igual que el club Boca Juniors, que se prepara para jugar la final de la Copa Libertadores de América, en busca de su heptacampeonato, el ex ministro chubutense reveló en Pido la Palabra que él también busca la séptima.

«La sexta me la di en Puerto Pirámides, en la última visita que hice, a recorrer el Hospital. Voy a contar una infidencia: me apliqué la vacuna en Puerto Pirámides un viernes, y el lunes estaba cargada en la app Mi Argentina. Tengo una vacuna antigripal que me di acá, en CABA, y todavía no figura. Lo digo, para demostrar que en Chubut trabajamos muy bien y que también hay que estar orgullosos de nuestro sistema de salud«, aseguró.

«Estoy deseoso de mi séptima dosis contra el COVID«, afirmó Puratich, que además es hincha de Boca. ¿Será en el Maracaná o en algún Centro de Atención Primaria de la Salud donde el chubutense cumpla su deseo?

