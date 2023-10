«El Aurinegro» visita a Chaco For Ever con deseos de sumar para ingresar al Reducido

Esta tarde, por la 33° Fecha de la Zona B de la Primera Nacional, el Deportivo Madryn visitará a Chaco For Ever, en el Estadio Juan Alberto García desde las 18 horas.

«El Depo», buscará sumar de a tres puntos para sostenerse con posibilidades de ingresar al Reducido. El árbitro del encuentro será Nelson Sosa.

Por la 33° Fecha de la Zona B del Torneo de Primera Nacional, el Deportivo Madryn visitará esta tarde a Chaco For Ever, a jugarse desde las 18 horas en el Estadio Juan Alberto García y contando con el arbitraje de Nelson Sosa.

Para este cotejo, el conjunto «Aurinegro» emprendió viaje el viernes vía aérea, para estar preparados de la mejor manera para este cotejo importante en sus aspiraciones de ingresar en zona de Reducido, ya que es su última oportunidad de sumar de a tres para meterse dentro de los mejores ocho euqipos de la zona.

En este sentido, el equipo que comanda Andrés Yllana viene de igualar en 1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en condición de local, haciendo un buen partido, por lo que esta tarde buscará repetir y concretar el esperado triunfo.

Enfrente, estará Chaco For Ever que tiene como entrenador al ex del «Depo», Ricardo Pancaldo, que llegó el conjunto chaqueño para salvarlo y lograr la permeancia en la divisional, lo cual ya consiguió fechas atrás. Su próxima meta, será la Copa Argentina, por lo que para el juego de esta tarde, incluiría variantes entre jugadores habitualmente titulares y alternativos.

Vale destacar que el Deportivo Madryn se ubica en el puesto 11 con 42 puntos; mientras que Chaco, está 12°, con 36.