Cuarto intermedio en la negociación salarial de municipales en Esquel

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste se reunió este martes por la mañana con el intendente Sergio Ongarato y la secretaria de Hacienda, Paula Neuwirth, para darle a conocer el mandato de la asamblea. El Ejecutivo quedó en analizarlo y la negociación pasó a un cuarto intermedio.

Cabe mencionar que los trabajadores municipales en asamblea decidieron aceptar el bono de 30 mil pesos propuesto por el municipio de Esquel con la condición de que se incluya a los contratados y jubilados. Dicho bono se sumaría al incremento del 10% al básico del mes de octubre, acordado en la anterior paritaria salarial con el Ejecutivo Municipal.

Tras finalizar la reunión con el Ejecutivo Municipal, el secretario general del SOEME y ZO, Antonio Osorio, manifestó que “se decidió pasar a un cuarto intermedio porque no alcanzamos a ponernos de acuerdo con quiénes cobrarían el bono y quiénes no, los topes y el tema de los jubilados, que no lo tenían en cuenta, entonces quedaron en hacer los cálculos”.

Este miércoles continuaría la reunión entre las partes para avanzar con la negociación salarial.