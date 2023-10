¿Cómo es el portacontenedores más grande del mundo?

El MSC Tessa es un buque gigantesco creado por el astillero chino Hudong Zhonghua Changxing Shipbuiding botado en septiembre de 2022 al mar. Hasta hace poco se hacía con el título del el portacontenedores más grande del mundo y pudiendo transportar unos 24.116 contenedores. Recientemente, fue superado por el MSC Irina.

Este nuevo barco tiene capacidad para 24.346 contenedores, 400 metros de eslora y 60 metros de manga. Funciona con un motor diésel WinGD-11X92 de 71.000 kW que permite que alcance los 22,5 nudos de velocidad.

Irina cuenta con un sistema de depuración de los gases de exhaustación, un generador de cola, una optimización del bulbo de proa y un sistema que genera burbujas para mitigar la fricción que genera el agua al estar navegando. De este modo, han conseguido un ahorro del consumo de combustible de un 3-4%.



MSC Tessa, el otro portacontenedor gigante

Tiene una eslora de 399,9 metros y una manga de 61,5 metros, que son unas dimensiones similares a las del portacontenedores Ever Alot que, hasta hace poco, se alzaba con el primer puesto mundial del buque con más capacidad. No obstante, Tessa lo superó, con espacio para 112 contenedores más y, ahora, MSC Irina le ha arrebatado el puesto.

CSSC, la empresa detrás del astillero que ha construido MSC Tessa, explica que el aumento de la capacidad sin cambiar el tamaño del buque ha sido posible por la optimización del diseño. Especialmente, destacan «la superestructura del barco, mástil de radar y otros diseños relacionados de acuerdo con las características de rutas operativas».

Con este portacontenedores u otros también de gran capacidad como Ever Alot, CSSC pretendía y sigue pretendiendo reforzar la rentabilidad del transporte de mercancías en el mar. Esta meta es importante, sobre todo si tenemos en cuenta de que cerca del 90% de los bienes comercializados se transportaban por el agua.