Víctima de hurto se opuso a que los autores reparen el delito con lavandina y fideos

La oposición de la víctima del delito a que se aplique la figura de la “reparación”, sumado a los antecedentes penales y que los ladrones fueron detenidos infraganti, hizo que los jueces Marcos Nápoli y Javier Allende decidieron por unanimidad la continuidad del proceso penal en contra de Mario Barrientos y Cintia Jones imputados del delito de hurto tentado en contra de un vecino de Rawson.

Ya la jueza Ivana González había decidido rechazar la aplicación de una de las opciones que ofrece la “solución alternativa del conflicto”. Pero el abogado defensor Pablo Sánchez apeló ante la Cámara de Apelaciones de Trelew que a su vez resolvió que el caso sea resuelto por otro tribunal. De esta manera, en una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, los jueces Nápoli y Allende le dieron la razón al representante de la Fiscalía de Rawson, el funcionario de fiscalía Federico Esusy.

El acusador todo el tiempo argumentó que el proceso debía continuar y que no debía terminar mediante una reparación, es decir para este caso, la entrega de lavandina y fideos a la víctima. Agregó que las salidas alternativas no debían aplicarse a imputados con antecedentes penales, que habían sido detenidos infraganti y que era su obligación cumplir con las instrucciones emanadas por el Procurador General.

Barrientos en cinco oportunidades por otros delitos menores, se había acogido a la aplicación de las salidas alternativas. Por otro delito se le aplicó un juicio abreviado y por otro hecho delictivo, cumplió una condena de carácter condicional. La mujer, por su parte, tenía otros dos antecedentes penales en los que también se le aplicó salidas alternativas.

Pera esta vez, para ambos, no fue posible que nuevamente se aplique esta figura penal. Tres jueces opinaron de esa manera. Nápoli y Allende coincidieron en que “los antecedentes penales no fueron suficientes como advertencia para que no vuelvan a incurrir en nuevos delitos. Además, fue manifiesta la actitud demostrada en contra de la aplicación de la ley penal”. Agregaron que “con buen tino el representante del Ministerio Público Fiscal echó a mano lo ordenado por la Procuración General, en cuanto a decisiones de política criminal para este tipo de casos”.

Fue determinante además la opinión de la víctima del hurto tentado, un vecino de Rawson. Quien además se negó a que Barrientos y Jones reparen el delito del que fue víctima, mediante la entrega de lavandina y fideos. Se lo dijo expresamente al funcionario de fiscalía Esusy.

El 17 de noviembre del año pasado a las 19.30 hs estaba llegando a su casa y se encontró con que los dos ladrones que habían abierto una ventana lateral de la casa, produjeron un gran desorden en el interior y se disponían a huir con elementos de valor. Forcejeó con ambos y los retuvo hasta que llegó la Policía.

Ahora el proceso continuará y entre las posibilidades judiciales está la de que Barrientos y Jones sean sometidos a juicio oral.