Tras el Iberoamericano, Marcos Varela se expresó post medalla de bronce en Perú

El atleta esquelense Marcos Varela, una de las mejores apariciones dentro del atletismo chubutense, viene de obtener el bronce en los 1500 metros (4:06:88) en el Campeonato Iberoamericano U18 que se desarrolló en Lima, Perú, durante el pasado fin de semana.

El deportista será parte del equipo de atletismo que representará a la provincia en los Juegos Nacionales Evita que se realizarán del 25 al 30 de Septiembre del corriente año, en la ciudad de Mar del Plata.

Varela ganó el bronce en Perú y va por más en los Evita

“Comencé a correr a los 14 años, el atletismo para mí es todo. Cuando estoy triste o de malhumor salgo a correr, me despejo y me olvido de todos los problemas. Amo hacer este deporte, entrenar todos los días sabiendo que solo es para correr 4 minutos. Cada vez que entro a una pista a correr siento una felicidad inmensa que no puedo explicar, el atletismo es mi cable a tierra, es mi vida.”, sentenció el deportista en el comienzo de la charla que mantuvo con prensa de Chubut Deportes.

A continuación hizo referencia sobre su entrenador, el reconocido atleta Joaquín Arbe. “para mí es el mejor entrenador que puedo tener, y al ser también un corredor de pista y calle, sabe lo que uno siente al entrenar o al correr una carrera. Estoy convencido que eso ha sido lo que me ha llevado a lograr todos mis triunfos. Me entiende, sabe darme consejos o ideas para cada entrenamiento o competencia y no tengo dudas que estoy en las mejores manos”, confirmó

En relación a los desafíos en lo inmediato y a futuro dijo que “Lo primero que tengo ahora son los Juegos Nacionales Evita que se disputan la otra semana en Mar del Plata. Luego entrenaré para poder correr 3.000 metros en 8 minutos y 41 segundos para poder obtener un nuevo record provincial. Por último y no menos importante los Juegos de la Araucanía”, explicó

“Mi sueño y lo que espero a futuro es seguir corriendo con la misma pasión, representar a mi provincia y a mi país, ganar en un mundial de atletismo, tener un buen registro y entrar en los Juegos Olímpicos”, afirmó.

En cuanto a su última participación en el Iberoamericano U18 de Lima (Perú) comentó: ”La verdad fue algo que no me esperaba, que creía algo imposible, el día de los 1.500 fue una locura que nunca me voy a olvidar. Mientras hacía la entrada en calor, pensaba en lo que podía pasar en la competencia y al rato estaba esperando para subir al podio. Es hasta el día de hoy que me cuesta creer lo que paso en mi debut con la selección de Argentina, el hecho de ganar una medalla en una competencia con tanto nivel. Además disfrute del viaje con todos mis compañeros que al principio éramos todos desconocidos y al segundo día ya estábamos todos juntos como si nos conociéramos hace años, la verdad una muy linda experiencia”, aseguró.

Finalmente recordó a los afectos que lo apoyan en todo momento: “Quiero mandar un saludo a toda mi familia que siempre me está apoyando y hace el esfuerzo para que pueda entrenar, correr y viajar. Y también saludar y agradecer a mi entrenador que gracias a él soy el corredor que todos conocen”, finalizó.