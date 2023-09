Presentaron el nuevo iPhone 15

El gigante tecnológico Apple lanzó su primer teléfono con un puerto USB-C, el iPhone 15, y dice adiós a su puerto Lightning después de que la Unión Europea (UE) anunciara que este cargador único será obligatorio para teléfonos, tabletas, cámaras y otros dispositivos portátiles en el Viejo Continente a partir de finales de 2024.

“Llevaremos el USB-C al iPhone 15, que permite cargar, transferir datos, reproducir audio y video. (…) Ahora el mismo cable puede cargar Mac, iPad, iPhone e incluso AirPods pro de segunda generación”, anunció la compañía de la manzana en su evento anual celebrado en el Teatro Steve Jobs de su sede en Apple Park en Cupertino (California).

No obstante, no tendrán este puerto los dos nuevos relojes inteligentes anunciados, el Watch Series 9 y el Watch Ultra de segunda generación.

Apple empezó a usar el puerto Lightning en 2012 con el iPhone 5 y aunque esta es la primera vez que lanza este puerto en sus teléfonos y AirPods, el cargador USB-C ya está presente desde hace un tiempo en sus computadoras portátiles y tabletas, así como en los cargadores (que tienen un cable que va de puerto Lightning a USB-C).

El objetivo de la ley de UE para el cargador único USB-C es facilitar la vida de los consumidores, pero también reducir la basura tecnológica.

Como cada año, la empresa cofundada por Steve Jobs pretende hacer que su nuevo teléfono inteligente sea lo más atractivo posible para convencer a los usuarios que renueven sus productos. En ese sentido, el “sex appeal” para comprar este modelo son mejores cámaras y una carcasa de titanio.

“Traemos una increíble cámara principal de 48 megapíxeles al iPhone 15. Está diseñada para tomar fotografías y videos nítidos todos los días con un sensor de cuatro píxeles y píxeles de enfoque al 100% para un enfoque automático rápido”, destacó la empresa estadounidense en la presentación.

Todos los modelos de iPhone 15 -que se venderán en Estados Unidos a partir del 22 de septiembre- vendrán con una “isla dinámica”, que ofrece una nueva forma de ver ciertas notificaciones en la pantalla e interactuar con aplicaciones.

Por su parte, los modelos iPhone 15 Pro y Pro Max tendrán bordes más finos y están hechos de titanio, lo que, según la empresa, los hace “más resistentes”.

El modelo Pro tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y el Pro Max una de 6,7 pulgadas. Ambos funcionan con el chip A17 Pro, que según Apple tiene el rendimiento más rápido en cualquier teléfono inteligente e incluso puede desafiar a algunos PC de alta gama.

“Es el chip más rápido jamás visto en un teléfono inteligente”, destacó en el evento el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook.

Cook también resaltó que estos modelos cuentan con el “sistema de cámara más profesional hasta el momento, que incluye una cámara con teleobjetivo de 5x”.

En el evento de hora y media, no se hizo mención a China ni a su posible veto de los iPhone, que provocó que sus acciones cayeran durante varios días la semana pasada. China ha prohibido a todos los funcionarios del Gobierno y agencias oficiales el uso de iPhones en horas de trabajo, según The Wall Street Journal.

Esta prohibición puede suponer un duro golpe para Apple, que tiene en China un 19 % de sus beneficios mundiales, siendo el iPhone el teléfono preferido entre los de gama alta en el país asiático.

Otra de las novedades es el reloj inteligente Apple Watch Series 9, su unidad central de procesamiento (CPU) tiene 5.600 millones de transistores, una unidad de procesamiento gráfico (GPU) que es un 30

Una de las nuevas funciones de este reloj es que sus usuarios podrán contestar llamadas moviendo los dedos como una pinza y sin la necesidad de tocar la pantalla.

Por su parte, el modelo Apple Watch Ultra 2 se presenta como una opción para los amantes de deportes más extremos.

Ambos modelos saldrán a la venta el 22 de septiembre y tendrán un precio de 399 dólares para el reloj de la serie 9 y de 799 para su versión Ultra.