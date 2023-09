Messi entrenó diferenciado y es una incógnita su presencia mañana con Inter Miami

El futbolista argentino Lionel Messi, entrenó de forma diferenciada en Inter Miami y crece la incertidumbre de si podrá dar el presente en la final de la US Open Cup a disputarse mañana miércoles.

Vale destacar que su equipo, comandado por Gerardo Martino, jugará por el título ante el Houston Dynamo.

Inter Miami juega mañana la final de la US Open Cup y espera por Messi

La molestia física en el isquiotibial derecho marginó a Lionel Messi de los últimos partidos no solo con el Inter Miami, sino también con la Selección Argentina.

En ese sentido, en el entrenamiento de hoy del Inter Miami, el capitán de “La Scalonetta” no trabajó a la par de sus compañeros e hizo solo tareas de kinesiología, lo que generó aún más profundidad en el interrogante de su presencia para el duelo consagratorio.

Ahora, todo dependerá de la decisión del técnico Gerardo “Tata” Martino, quien lo aguardará hasta último momento para ver la evolución del futbolista, quien puertas adentro ya avisó que quiere estar presente, aunque del no estar recuperado en su totalidad podría ser un riesgo mayor, ya que el Inter lo perdería por varios partidos en el futuro y este comprometería sus esperanzas de meterse en el play-off de la MLS.

Por su parte, desde el club confían en que el capitán de la Selección argentina pueda tener acción en el encuentro de este miércoles, desde las 21.30, pero saben que, de hacerlo, posiblemente no esté al cien por ciento en lo físico. Por ello, crece la chance de que ocupe un lugar entre los relevos y salte al campo de juego en el complemento.

Más allá de la incógnita respecto de la presencia de Messi en el partido de mañana o no, los dirigidos por Martino llegan luego de vencer 4-0 a Toronto y de igualar 1-1 contra Orlando City en una nueva edición del Clásico del Sol, correspondiente a la última jornada de la Major League Soccer (MLS).

Por su parte, los comandados por Ben Olsen mantienen un gran presente en la MLS, ya que actualmente ocupan la cuarta posición de la Conferencia Oeste con 43 puntos. No pierden desde el 7 de agosto cuando cayeron en los octavos de final de la Leagues Cup por 2-1 ante Charlotte. Además, el equipo se metió en esta final de la Copa tras vencer 3-1 al Real Salt Lake.