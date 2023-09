Matias Taccetta se mostró molesto por la situación económica de Esquel

El intendente electo de Esquel, Matías Taccetta, dialogó está mañana con AzM Radio en “Pido la Palabra” y demostró su malestar por la grave situación financiera que está atravesando la municipalidad que le tocará conducir a partir del 10 de diciembre del corriente año.

En primer término, aclaró que “la bronca no es por pedir un ATP al Gobierno Provincial. La bronca es que se llega con lo justo a fin de año y apenas hay para pagar el medio aguinalno y después empezar de cero”.

Seguidamente, Taccetta aclaró que “cuando me tocó irme del Municipio quedaban fondos por demás, sobrados en cuanto al equilibrio fiscal, con cuatro masas salariales. Me fui hace un año y medio, no hace 10”.

Por eso, según declaraciones del propio dirigente de Juntos por el Cambio, solicitaron un pedido de informes al Municipio “para conocer la situación económica real”.

“Vemos falta de voluntad en cuento a brindar información”, sostuvo en dialogó con la radio y resaltó que “no solamente nos vamos a hacer cargo del Gobierno Municipal, sino que tenemos que elaborar el presupuesto, ver cuál es la estructura, en que situación financiera se encuentra el Municipio y es por eso que pedimos, otras vez, un pedido de informes. Esto pareciera que no le gustó a Sergio Ongarato, no lo tomó bien”.

El actual intendente de Esquel solicitó un ATP de más de 300 millones de pesos y eso generó una dura respuesta del diputado nacional: “Me costó mucho desde la Secretaría de Hacienda poder llevar un equilibrio fiscal. Pasamos la pandemia de la mejor manera, sin ninguna necesidad de endeudarnos”.

“Todo lo que trabaje se perdió en poco tiempo. No nos toca una buena situación económica. Hay que ser cuidadosos a la hora de tomar decisiones, en el lapso que no estuve parece que eso no sucedió”, resaltó el contador.

En cuanto a “empezar de cero” y avanzar con el ordenamiento de la Municipalidad, Taccetta dijo que estima que le tomará un tiempo, tal como fue en su momento donde tardó dos años para dejar en condiciones las cuentas. “Ser intendente no es solo pagar los sueldos, es tener la cabeza enfocada en otras decisiones”, resaltó.