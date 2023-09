Llegó, dijo y se fue

Cristina Fernández de Kirchner brindó este sábado una charla que llevó como título “De castas, herencias, derrumbes y futuro”, en la que ponderó al candidato oficialista por decirle la verdad a la sociedad sobre el Fondo Monetario Internacional.

Ante militantes que esperaban fuera del evento, CFK afirmó: “Los que pensaban, o piensan, que me van a quebrar, no me conocen. Muerta o presa, no me importa, pero no me voy a callar nunca, sépanlo”.

Durante su exposición ponderó a Sergio Massa, pidió perdón por Alberto y le envió un mensaje a Milei. «En economía, uno puede pertenecer a diversas escuelas de pensamiento, pero no puede crear ficciones, ya que la realidad eventualmente se hace evidente», sentenció la Vicepresidenta en su aparición en público después de un mes.