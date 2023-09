La hija de Agustín Rossi llegó a Puerto Madryn para disertar en el PJ

Delfina Rossi, Directora del Banco Ciudad de Buenos Aires por la oposición, aseguró que desde el sector de Milei «juegan con la angustia de la gente» al hablar de dolarización.

La hija del ministro de Defensa es economista y docente en la Universidad Nacional de Avellaneda, y está en Puerto Madryn para disertar en el Consejo de Localidad del Partido Justicialista en el encuentro «Patria Activa», que se realizará este lunes 25 de septiembre a las 19.30.

En diálogo con Pido la Palabra, por AzM Radio, analizó la situación política del país. «Más allá de la crisis producida por la sequía de 2023, durante estos cuatro años hemos intentado aminorar los efectos de la crisis financiera internacional en la que nos dejó Mauricio Macri. Es difícil gobernar con el FMI y en cuatro años sacarnos de encima una deuda de 45 mil millones de dólares. El objetivo de Macri fue dejarnos limitados políticamente«, dijo.

«Para nosotros sigue habiendo dos modelos de país en disputa, más allá de que una a veces tenga una sensación amarga de la gestión cotidiana por los niveles de inflación. No hay que confundir los grandes modelos en disputa», continuó.

En esa línea, puso el foco sobre las propuestas de La Libertad Avanza, el espacio encabezado por Javier Milei y aseguró que «juegan con la angustia de la gente. Yo comprendo y empatizo, debe ser nuestra prioridad bajar la inflación. Frente a esa angustia, ellos siembran esta estafa de que lo que ves en tu home banking va a ser en dólares y no en pesos, y la gente, en la desesperación, quiere comprar esa idea de no tener incertidumbre hacia el futuro. Como dijo Cristina Kirchner el sábado: querer vivir bien no es de derecha, es de argentinos y es de peronistas«.

Escuchá la entrevista completa acá: