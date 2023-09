Jessica Barría fue confirmada como nueva entrenadora de la Selección Adulta Femenina de Chubut

Por primera vez en la historia del handball chubutense, una Selección Adulta será dirigida por una entrenadora y en este caso, será Jessica Barría, de Comodoro Rivadavia, quien comandará los destinos del equipo Femenino mayor de Chubut.

La coach de Nueva Generación de Comodoro, fue confirmada hoy en su nuevo cargo, a través de la Federacion Chubutense de Balonmano y ya comenzó a trabajar de cara al Torneo Argentino de Selecciones a disputarse en octubre en Mendoza.

ESte martes, fue confirmada por parte de la Federacion Chubutense de Balonmano, Jessica barría como nueva entrenadora de la Selección Adulta Femenina de Chubut; seleccionado con el cual la comodorense ya está trabajando con miras al Torneo Argentino de Selecciones Adultas que se realizará en General Alvear-Mendoza, del 9 al 14 de octubre.

La profesora de Nueva Generación, Jessica Barría, fue la elegida por la Federación Chubutense de Balonmano para dirigir al equipo adulto femenino de Chubut, sobre lo cual expresó: “la verdad la convocatoria me puso con muchas sensaciones, nervios y orgullo. Es un desafío muy grande y a veces uno cree no estar a la altura. Pero sé que uno se va haciendo mediante la experiencia así que no quería desaprovechar la oportunidad que me estaban dando”.

Comenzará con las concentraciones de las Asociaciones con miras al armado de las selecciones para el Torneo Argentino: “este fin de semana que viene si se consiguen los espacios la idea es viajar al Valle a realizar una concentración”, señaló la entrenadora.

Vale destacar que Jessica Barría es profesora del club Nueva Generación, tiene a cargo como técnica las cadetes, juveniles y mayores damas. Además, fue técnica de la selección menores damas, integró el cuerpo técnico de la selección cadetes y juveniles mujeres, donde obtuvieron el ascenso consagrándose campeonas. En el año 2022, tuvo a su cargo a la selección juniors mujeres.

En esta nueva experiencia en selecciones tendrá a cargo la categoría Mayores mujeres de Chubut, siendo la primera mujer en la historia de la Federación Chubutense de Balonmano en dirigirla.