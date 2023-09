Glinski desmintió a Torres sobre el supuesto traslado de Los Monos

Glinski desmintió a Ignacio Torres con respecto al supuesto traslado de integrantes de la banda Los Monos: «El traslado de Los Monos se hizo hace 15 días y fue en sentido inverso, de Chubut a Buenos Aires. Es preocupante que un gobernador electo utilice las fakenews para hacerse prensa”, señaló y aseguró que “lo hace solamente con fines de ganar espacio en los medios y plantear algunos temas sembrando el pánico en la gente”.

“Nacho Torres miente”, sentenció y relató: “Debe haberse enterado de que hubo una reunión del Servicio Penitenciario Federal con la Justicia Federal que tiene asiento aquí en Rawson con respecto de un trámite que es habitual que es cómo se administran los detenidos en el Sistema Penitenciario Federal”.

“Inventó una noticia como lo suelen hacer para los canales de Buenos Aires para plantear el tema, luego hicieron eco algunos medios locales y yo tuve que desmentirlo”, indicó y señaló que por su cargo como director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria trabaja en forma permanente con el Servicio Penitenciario Federal.

“Tengo contacto con las autoridades del Ministerio de Justicia y del Servicio Penitenciario Federal y les pregunté si era cierto que se estaba evaluando el traslado y me dijeron que es absolutamente falso”, explicó Glinski y destacó que Torres “no tiene ninguna documentación, dice que se enteró, yo no sé dónde obtuvo la información, no lo aclara”.